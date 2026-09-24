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Đắk Lắk chấm điểm KPI thực hiện Nghị quyết 57, xét trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Năm, 21:39, 24/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cam kết tiến độ cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Sở Nội vụ được giao đưa điểm KPI vào đánh giá.

Đến ngày 22/9, nguồn chi thường xuyên của tỉnh Đắk Lắk dành cho các dự án thuộc lĩnh vực  khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới giải ngân hơn 63,2 tỷ đồng, đạt hơn 31,3%. Đối với vốn đầu tư, kế hoạch sau điều chỉnh là 330 tỷ đồng nhưng mới phân bổ chi tiết cho các danh mục dự án 30 tỷ đồng, đạt 9,09%.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các chủ đầu tư khối tỉnh và cấp xã phải hoàn thiện, trình phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 26/9. Kịch bản giải ngân chi tiết của từng dự án phải gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/9. Những vướng mắc phát sinh phải được báo cáo ngay để xử lý, không để kéo dài ảnh hưởng tiến độ chung.

Dak lak cham diem kpi thuc hien nghi quyet 57, xet trach nhiem nguoi dung dau hinh anh 1
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ triển khai các dự án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đẩy nhanh thủ tục, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án chưa đủ điều kiện triển khai trong năm 2026 để điều chỉnh, cắt giảm hoặc chuyển vốn sang những dự án cấp bách, có khả năng thực hiện. Việc phân bổ vốn phải tuân thủ Luật Đầu tư công, không hợp thức hóa hồ sơ, không chạy theo chỉ tiêu phân bổ bằng mọi giá.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk được giao phối hợp với Sở Tài chính rút ngắn thời gian thẩm định, xây dựng quy trình “luồng xanh”; đồng thời kiểm soát chặt danh mục mua sắm, tránh đầu tư trùng lặp những phần mềm, thiết bị đã có hoặc đã được Trung ương, tỉnh triển khai. Các đơn vị cũng phải cập nhật đầy đủ tiến độ trên hệ thống; hiện tỷ lệ cập nhật mới đạt 12,7%.

Dak lak cham diem kpi thuc hien nghi quyet 57, xet trach nhiem nguoi dung dau hinh anh 2
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nội vụ đưa nội dung thực hiện các dự án thuộc Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào chấm điểm KPI.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cam kết tiến độ cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Sở Nội vụ được giao đưa điểm KPI vào đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chế tài, trong đó đơn vị không đăng ký nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

“Đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường nghiêm túc quán triệt chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ hồ sơ, chất lượng. Nếu xã, phường nào không đảm bảo việc phân bổ thì xác định là chấm KPI của xã, phường không hoàn thành nhiệm vụ trong Nghị quyết 57. Cuối năm Thường vụ sẽ xem xét năng lực quản lý, nhất là đối với các đồng chí chủ tịch các xã, phường. Các đồng chí giám đốc sở cũng cần chú ý nội dung này", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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