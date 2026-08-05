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Đắk Lắk tập huấn nghiệp vụ quản lý tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ cơ sở

Thứ Tư, 15:16, 05/08/2026
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VOV.VN - Sáng 5/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 200 cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại các xã, phường trong tỉnh nhằm nâng cao năng lực tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

Lớp tập huấn dành cho cán bộ là lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các xã, phường trong toàn tỉnh Đắk Lắk. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật quy định của pháp luật, hướng dẫn quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Sinh, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Pắc, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng cao, nhất là trong giải quyết các vấn đề về đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo đúng quy định.

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Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

“Xã Krông Pắc có trên 18% là bà con đồng bào dân tộc thiểu số và số đồng bào tham gia các tôn giáo cũng rất nhiều. Trong quá trình hoạt động thì địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác cấp chứng nhận sinh hoạt, cấp đất phục vụ mục đích hoạt động tôn giáo, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc. Mong rằng thông qua lớp tập huấn thì sẽ hiểu sâu hơn và làm đúng hơn các quy định của pháp luật”, bà Nguyễn Thị Thúy Sinh cho biết.

Bà Lê Thị Thanh Bích, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là lớp tập huấn thứ hai được thiết kế riêng cho nhóm cán bộ trực tiếp tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã. Ngoài hướng dẫn quy trình, thủ tục giải quyết các nhu cầu tôn giáo, lớp học còn dành nhiều thời gian trao đổi các tình huống phát sinh trong thực tế, góp phần thống nhất cách áp dụng pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngay từ cơ sở.

Nội dung tập huấn lần này chú trọng sâu về quy trình, thủ tục cũng như là các bước để mà thực hiện tham mưu các thủ tục, hồ sơ giải quyết các nhu cầu tôn giáo. Chú trọng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp vướng mắc, khó khăn ở địa phương trong quá trình tham mưu thực hiện các nhu cầu tôn giáo của các tổ chức tôn giáo đề đạt lên. Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như giải đáp những khó khăn trong quá trình các anh chị tiếp xúc với chức sắc chức việc, nhà tu hành hoặc tín đồ của tôn giáo”, bà Lê Thị Thanh Bích thông tin.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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