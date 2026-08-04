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Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 19.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 22:29, 04/08/2026
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VOV.VN - Ngày 4/8, tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành chuyển từ tư duy đếm lượt khách sang quản trị tăng trưởng bằng dữ liệu, lượng hóa hiệu quả kinh tế từng lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk triển khai 31 hoạt động, sự kiện với 38 nhiệm vụ để thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. Lĩnh vực du lịch ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với hơn 5,3 triệu lượt khách, doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng, tăng trên 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo kịch bản 6 tháng cuối năm, ngành đặt mục tiêu đón thêm 4,7 triệu lượt khách, doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng, nhằm đạt mục tiêu cả năm đạt 10 triệu lượt khách và doanh thu hơn 19.200 tỷ đồng. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, ngành đang tập trung để tổ chức thành công Lễ hội Sầu riêng năm 2026, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Dak lak dat muc tieu don 10 trieu luot khach, doanh thu du lich hon 19.000 ty dong hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026

“Sẽ điều hành quyết liệt kịch bản theo từng tháng, phấn đấu tốc độ tăng 6 tháng cuối năm của nhóm du lịch, lưu trú, ăn uống, đạt trên 12%. Tăng cường điều hành và quản trị theo chỉ tiêu, thiết lập và theo dõi tiến độ hàng tuần, hàng tháng đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ và sự kiện. Phân công theo nguyên tắc 6 rõ, tổ chức giao ban chuyên đề tăng cường hàng tháng, kịp thời điều chỉnh kịch bản, chuẩn hóa biểu mẫu, thống nhất các đầu mối, số liệu chính thức để gắn kết với kết quả thi đua KPI”, ông Trần Hồng Tiến khẳng định.

Đánh giá cao việc ngành văn hoá, thể thao và du lịch mạnh dạn nâng mục tiêu cả năm lên 10 triệu lượt khách, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, ngành cần tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch khác biệt, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, phát triển các tour, tuyến, điểm đến mới nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ ra kịch bản điều hành hiện vẫn thiếu cơ sở dữ liệu để phân tích hiệu quả tăng trưởng. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng hệ thống thống kê theo từng tháng và từng nhóm dịch vụ như lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác, qua đó lượng hóa mức chi tiêu của khách và đóng góp của từng lĩnh vực đối với tăng trưởng kinh tế.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu: “Hạch toán vấn đề là khách du lịch vào đây sẽ thu được bao nhiêu tiền ăn uống, chi tiêu và mua sắm hàng tháng. Đề nghị Sở có đánh giá, phân loại theo từng tháng sáu nhóm mà tôi đề xuất gồm: lưu trú, ăn uống, vận tải du lịch, mua sắm sản phẩm OCOP đặc sản của tỉnh, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác”.

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Du lịch Đắk Lắk: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh

VOV.VN - Trong tổng thể cảnh quan sông nước, núi non của Hòa Thịnh, có một khu rừng ngập nước độc đáo với hệ động thực vật phong phú. Với địa hình trải rộng được bao quanh là đồi núi và những con sông uốn lượn nên thơ, đây là tài nguyên quý giá đang được địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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