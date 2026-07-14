Tăng cường hợp tác kênh Đảng, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Cuộc hội kiến trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: Trung Kiên)

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Lê Minh Trí trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chúc mừng những thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được sau 105 năm hình thành và phát triển, cũng như thành tựu quan trọng trong hơn 10 năm “thời đại mới” và từ sau Đại hội XX đến nay dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, hướng đến tổ chức thành công Đại hội XXI, hoàn thành mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Đồng chí Vương Hộ Ninh phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Trung Kiên)

Bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử, đồng chí Lê Minh Trí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; ủng hộ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng tình hữu nghị Trung - Việt; coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Trung Kiên)

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt - Trung. Các chuyến thăm song phương đặc biệt quan trọng của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo động lực đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới, với tin cậy chính trị sâu sắc hơn, kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng giao thông phát triển đột phá, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân sôi động.

Về phương hướng hợp tác giai đoạn tới, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh vai trò định hướng chiến lược quan trọng của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước; đề nghị hai bên bám sát nhận thức chung cấp cao, củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược, đường sắt, khoa học công nghệ ngày càng hiệu quả, thực chất, cân bằng, bền vững; tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt “Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 - 2027”, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Đồng chí Lê Minh Trí và đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Tủng Quốc. (Ảnh: Trung Kiên)

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của đồng chí Lê Minh Trí, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên thông qua nâng tầm hiệu quả hợp tác kênh Đảng, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác lý luận và đào tạo cán bộ, phát huy cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - công an, qua đó củng cố tin cậy chính trị và cùng thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược phát triển, ưu tiên đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước, thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đạt tiến triển thực chất. Đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ủng hộ giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như “Hành trình đỏ”, mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế, giao lưu địa phương.

Đại biểu hai bên tham dự cuộc họp. (Ảnh: Trung Kiên)

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn trên các vấn đề quốc tế, khu vực; duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn đại biểu Đảng ta đã đến thăm và có cuộc gặp gỡ, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.