Danh sách 31 đại biểu quân đội trúng cử ĐBQH khóa XVI

Các tướng lĩnh quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

1. Đại tướng PHAN VĂN GIANG - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Đại tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tây Ninh.

3. Đại tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Tháp.

4. Thượng tướng LÊ ĐỨC THÁI - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thanh Hoá.

5. Đại tá DƯƠNG VĂN THĂNG - Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trúng cử ĐBQH tại TP.HCM.

6. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN LỊCH - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân khu 1; Phó Tư lệnh Quân khu 1 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Lạng Sơn.

7. Thiếu tướng PHẠM HÙNG HƯNG - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 2; Phó Tư lệnh Quân khu 2 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Phú Thọ.

8. Thiếu tướng TÔ THÀNH QUYẾT - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Phó Tư lệnh Quân Khu 3 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Ninh Bình.

9. Thiếu tướng NGÔ NAM CƯỜNG - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Nghệ An.

10. Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC HÀ - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Trị.

11. Thiếu tướng TRẦN MINH TRỌNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5, Phó Chính ủy Quân khu 5 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Gia Lai.

12. Đại tá NGUYỄN TẤN LINH - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Nai.

13. Thiếu tướng HUỲNH VĂN NGON - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9, Phó Chính ủy Quân khu 9 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Tháp.

14. Thiếu tướng VÕ TIẾN NGHỊ - Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Trị.

15. Thiếu tướng VŨ ĐẠI DƯƠNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trúng cử ĐBQH tại tỉnh Khánh Hoà.

16. Chuẩn đô đốc PHẠM MINH TUẤN - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân trúng cử ĐBQH tại tỉnh Khánh Hoà.

17. Thiếu tướng LƯƠNG ĐÌNH HƯNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trúng cử ĐBQH tại tỉnh Nghệ An.

18. Trung tướng TÀO ĐỨC THẮNG - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, trúng cử ĐBQH tại TP.HCM.

19. Thiếu tướng LƯU NAM TIẾN - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trúng cử ĐBQH tại TP Hà Nội.

20. Thiếu tướng NGUYỄN THÀNH TRUNG - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trúng cử ĐBQH tại TP.HCM.

21. Đại tá PHẠM ĐỨC HOÀI - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Lâm Đồng.

22. Đại tá NGÔ TUẤN ANH - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thái Nguyên.

23. Đại tá TRIỆU KIM THẮNG - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu trúng cử ĐBQH tại tỉnh Lai Châu.

24. Đại tá HOÀNG NGỌC ĐỊNH - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tuyên Quang.

25. Đại tá LÊ TRỌNG HÒA - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh trúng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Ninh.

26. Đại tá PHẠM VĂN SÂM - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thanh Hoá.

27. Đại tá TRẦN QUANG TÂM - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

28. Thượng tá TRẦN THẾ PHAN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5 trúng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Ngãi.

29. Đại tá NGUYỄN THÀNH TÂM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh trúng cử ĐBQH tỉnh Tây Ninh.

30. Thượng tá HUỲNH VĂN HUNG - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ trúng cử ĐBQH tại TP. Cần Thơ.

31. Đại tá PHẠM VĂN THẮNG - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trúng cử ĐBQH tại tỉnh An Giang.

