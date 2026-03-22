Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo đó, danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm:

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng nhiều nhân sự khác thuộc khối MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

2. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lai Châu.

3. Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk.

4. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang.

5. Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai.

6. Ông Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Cao Bằng.

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, TP Đà Nẵng.

8. Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hà Tĩnh.

9. Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Phó Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng tỉnh Hưng Yên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 7, TP Hà Nội.

10. Ông Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; PGS.TS Giám đốc Bệnh viện Đại học y Hà Nội trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3, TP Hà Nội.

11. Ông Châu Văn Minh - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Phú Thọ.

12. Bà Trịnh Thị Mùi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đồng Tháp.

13. Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, TP Đà Nẵng.

14. Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP Hồ Chí Minh.

15. Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Nghệ An.

16. Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hồ Chí Minh.

17. Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Đồng Tháp.

18. Ông Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11, TP Hồ Chí Minh.

19. Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Điện Biên.

20. Ông Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Khánh Hòa.

21. Ông Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Vĩnh Long.

22. Ông Vũ Hùng Vương - Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Vĩnh Long.

II. Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XVI hoạt động chuyên trách là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm:

1. Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của UBTƯ MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, TP Hải Phòng.

2. Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Danh sách các đại biểu công an trúng cử ĐBQH khóa XVI VOV.VN - Trong số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI có Đại tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Tấn Tới..