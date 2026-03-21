中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh sách các thành viên Chính phủ trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Thứ Bảy, 19:41, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách được công bố, các thành viên Chính phủ tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

danh sach cac thanh vien chinh phu trung cu Dai bieu quoc hoi khoa xvi hinh anh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, bà cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán Phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4, TP Huế. Ông sinh năm 1961, quê quán Phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành viên Chính phủ làm đại biểu Quốc hội khóa mới còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Ngoài ra, trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Chính phủ còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đều được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

PV/VOV.VN
Tag: đại biểu Quốc hội Chính phủ trúng cử đại biểu quốc hội khối Chính phủ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước
Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước

Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì cuộc họp.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội
Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội

VOV.VN - Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội

VOV.VN - Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội