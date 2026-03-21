Danh sách các thành viên Chính phủ trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Theo danh sách được công bố, các thành viên Chính phủ tham gia ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, bà cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán Phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4, TP Huế. Ông sinh năm 1961, quê quán Phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành viên Chính phủ làm đại biểu Quốc hội khóa mới còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Ngoài ra, trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Chính phủ còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đều được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

