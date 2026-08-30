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Điện chia buồn về vụ cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng ở Algeria

Chủ Nhật, 20:37, 30/08/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến các lãnh đạo Algeria sau khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng diễn ra tại các tỉnh phía đông bắc đất nước này.

Được tin các vụ cháy rừng tại một số tỉnh phía đông bắc của Algeria gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 30/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sifi Ghrieb; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Azzouz Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Khalida Boufedeche.

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Phương tiện bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở một ngôi làng thuộc tỉnh miền núi Jijel, đông bắc Algeria, ngày 27/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf.

Thiều Dương/VOV1
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