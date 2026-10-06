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Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ làm việc với Cần Thơ

Thứ Ba, 18:51, 06/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (6/10), Đoàn kiểm tra chuyên ngành năm 2026 Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế...

Thành phố Cần Thơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích và dân số của thành phố Cần Thơ cũ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Sau khi sáp nhập, thành phố Cần Thơ có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo thêm nguồn lực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc mô hình phát triển và phân bổ lại nguồn lực.

Tại buổi làm việc, thành phố Cần Thơ đã báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố hơn 1 năm qua.

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Ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, Cần Thơ cũng báo cáo với Đoàn kểm tra về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đó là tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo hướng thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương…

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Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc.

Theo ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, Đoàn kiểm tra đã tiếp nhận các nội dung báo cáo từ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra. Qua nghiên cứu các báo cáo và thực tế kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, Đoàn ghi nhận Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị chấp hành và thực hiện tương đối tốt các quy định liên quan.

Theo ông Vũ Hải Nam, đây là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên các địa phương không tránh khỏi những lúng túng ban đầu trong khâu tổ chức thực hiện. Tinh thần làm việc của Đoàn kiểm tra lần này là tập trung nắm bắt, ghi nhận thực tế, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

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Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Vũ Hải Nam cho biết: "Ngoài những nội dung trong báo cáo, Đoàn cũng muốn lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và cấp xã trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền. Đây là một nhiệm vụ mà chúng tôi đã theo dõi tương đối xuyên suốt, có tính hệ thống từ ngày 1/10 năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Trung ương, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo sát nội dung này để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, kể cả những bất cập nhỏ.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương thì địa phương chủ động xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành hoặc Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời".

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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