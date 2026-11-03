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Đồng Tháp trao tặng, truy tặng 1.020 Huy hiệu Đảng dịp 7/11

Thứ Ba, 14:25, 03/11/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.000 đảng viên vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.012 đảng viên cao niên. Trong đó, có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 112 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 477 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 80 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 264 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dong thap trao tang, truy tang 1.020 huy hieu Dang dip 7 11 hinh anh 1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu tại xã Châu Thành.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Cụ thể, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Dịp này, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 656 tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Văn Triệu (sinh năm 1930), đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Trại Ngang, Đảng bộ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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