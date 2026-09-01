Học Bác từ gương mẫu đi đầu đến lấy dân làm gốc

Tại thôn Sômalơng A, xã Ia Hiao, con đường đất lầy lội, chật hẹp trước đây nay đã được mở rộng, cứng hóa, đi lại thuận tiện hơn. Ngay đầu tuyến đường là ngôi nhà của ông Siu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hiao. Phần đất mặt tiền của gia đình ông nằm ngay nơi con đường được mở rộng. Không ít người có thể đắn đo khi phải nhường lại phần đất có giá trị của gia đình, nhưng ông Hiếu quyết định hiến đất. Ông Siu Hiếu cho rằng, muốn vận động người dân thì cán bộ phải làm trước: “Bản thân tôi nêu gương trong việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường. Đối với gia đình chúng tôi thì sau khi tuyên truyền vận động người thân và gia đình thì gia đình thống nhất hiến một phần đất mở rộng đường. Tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên đi đầu trong công tác vận động”.

Chính quyền xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai xuống nhà dân tuyên truyền về chủ trương hiến đất mở đường

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người dân Ia Hiao từng bước đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Đến nay, khoảng 450 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng 30 tuyến đường tại 11 thôn, buôn, với tổng chiều dài hơn 12,4 km.

Ở thôn Yên Phú 2, bà Vũ Thị Lý cũng sẵn sàng đập bỏ hàng rào kiên cố của gia đình để mở đường. Theo bà Lý, trước khi triển khai, cán bộ địa phương nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đường rộng hơn thì chính gia đình mình được hưởng lợi.

“Mở rộng con đường bởi phương tiện giao thông hiện nay phát triển rất mạnh, trong làng cá cả ô tô, bây giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm rất là mừng, mở rộng đường tôi sẵn sàng đập tường rào kiên cố, hiến đất để mở rộng đường”, bà Lý chia sẻ.

Người dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc để thực hiện chủ trương hiến đất mở đường tại Ia Hiao

Từ cuối năm 2025 đến nay, xã Ia Hiao đã đầu tư khoảng 3,6 tỷ đồng hoàn thiện giao thông và thủy lợi nội đồng trên diện tích hơn 40 ha. Địa phương dự kiến tiếp tục phá bỏ những bờ thửa nhỏ lẻ, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện đưa máy móc vào sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả canh tác.

Những con số đầu tư chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Điều quan trọng hơn là công trình được đặt ở đâu và giải quyết được vấn đề gì của người dân. Tại buôn Ma Hrai, ông Nay Hak có hơn một sào lúa đã canh tác nhiều năm. Trước đây, sản xuất của gia đình phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mưa lớn thì ngập, nắng hạn thì thiếu nước; có vụ mất trắng, có vụ thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Khi hệ thống kênh mương được đầu tư kiên cố, nước về ruộng ổn định hơn, nỗi lo của những người trồng lúa như gia đình ông Nay Hak cũng vơi đi.

“Nhà mình có hơn 1 sào lúa canh tác nhiều năm tại đây rồi, có năm ngập úng mất trắng, có năm hạn khô thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Giờ kênh mương được đầu tư kiên cố tưới tiêu đảm bảo nên tôi rất mừng, có được điều này là nhờ chính quyền quan tâm đến người dân”, ông Nay Hak phấn chấn nói.

Giao thông nội đồng, kênh mương dẫn nước đã được triển khai và hoàn thành tại Ia Hiao giúp người dân nâng cao năng suất lúa cũng như hiệu quả canh tác

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân.

Ở xã Ia Hiao, tinh thần ấy được bắt đầu từ việc cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm, thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Theo ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao, muốn có quyết định đúng thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, “gần gũi, sát dân quan tâm và nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân là điều quan trọng nhất. Có đi sâu đi sát vào quần chúng thì mới nắm được tâm tư nguyện vọng và đưa ra những biện pháp lãnh đạo. Chứ nếu xa rời quần chúng rồi ngồi nghe báo cáo thì rất khó”.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Ia Hiao, “Phải đặt vị trí của đội ngũ cán bộ vào vị trí của người dân. Giả sử trong hiến đất làm đường, các gia đình phải lùi đất, phá hàng rào và vật kiến trúc thì bản thân thấy rất xót, từ đó thấu hiểu đặt vào vị trí nhân dân và vận động. Khi làm được như thế thì người dân thấy rằng cán bộ hiểu tâm tư và vướng mắc của nhân dân thì họ sẽ chia sẻ lại với mình”.

Ở Ia Hiao, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ những việc làm cụ thể, chính quyền địa phương đang từng bước hiện thực hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đó cũng là cách cán bộ, đảng viên ở Ia Hiao cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc thiết thực, gắn với đời sống và nhu cầu của người dân.