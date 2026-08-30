Sắc cờ đỏ rợp trời trên đường vào Bản Đôn ở Thái Nguyên

Từ đầu đường vào Bản Đôn của Thái Nguyên, những lá cờ đỏ nối tiếp nhau giữa màu xanh của núi rừng. Cờ được treo ngay ngắn, cùng độ cao, chạy dọc những nếp nhà và các đoạn đường quanh bản. Con đường vốn quen thuộc vì thế có thêm một diện mạo mới trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh.

Hơn 250 lá cờ trên quãng đường khoảng 2,2 km là một công trình ý nghĩa, mang tới sự thay đổi rõ rệt ngay trước mỗi mái nhà. Với ông Nguyễn Văn Lưu, điều đáng quý còn là ý thức của người dân sau khi tuyến đường hoàn thành.

Lãnh đạo xã Phong Quang (Thái Nguyên) và người dân cắt băng khánh thành tuyến đường cờ dịp Quốc khánh 2/9.

"Tôi rất vui và tự hào khi thôn mình có một tuyến đường cờ đẹp và khang trang như thế. Đặc biệt là công trình được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Nhìn những lá cờ của Tổ quốc tung bay dọc theo tuyến đường, bà con chúng tôi cũng phấn khởi, thấy quê hương ngày càng đẹp hơn. Là người dân trực tiếp được hưởng lợi, tôi cũng thấy mình có trách nhiệm cùng bà con thường xuyên vệ sinh đường làng, chăm sóc cảnh quan, bảo vệ cột cờ và giữ gìn tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp" - ông Lưu bày tỏ.

Công trình được triển khai theo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Quang và được khánh thành, bàn giao cho cộng đồng dân cư thôn Bản Đôn quản lý, duy trì ngày 28/8. Từ khi thống nhất chủ trương, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn cùng bà con bàn vị trí, cách làm và mức đóng góp. Người dân tự nguyện chỉnh trang hành lang, đào hố, dựng cột, treo cờ và vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Tuyến đường trở nên rực rỡ hơn với cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Ông Nông Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Quang cho biết, vai trò của Mặt trận là kết nối và hỗ trợ tổ chức thực hiện; còn cách làm cụ thể phải dựa trên sự thống nhất của khu dân cư.

"Trong triển khai mô hình tuyến đường cờ, Mặt trận Tổ quốc xã Phong Quang xác định rất rõ nhân dân phải thực sự là chủ thể, còn Mặt trận giữ vai trò tuyên truyền, vận động, kết nối và hỗ trợ tổ chức thực hiện. Chúng tôi không làm thay, cũng không áp đặt một khuôn mẫu từ trên xuống mà chúng tôi trao đổi với các Ban Công tác Mặt trận và bà con ở khu dân cư để bàn cách làm, vị trí, quy mô và mức đóng góp phù hợp. Trên cơ sở đồng thuận, người dân tự nguyện tham gia bằng kinh phí, ngày công, trực tiếp lắp đặt, chăm sóc và giữ tuyến đường" - ông Hưng cho biết thêm.

Công trình được triển khai theo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Quang và được khánh thành, bàn giao cho cộng đồng dân cư thôn Bản Đôn quản lý, duy trì ngày 28/8.

Bản Đôn (Thái Nguyên) là thôn vùng cao, chủ yếu có đồng bào Tày và Dao Tiền sinh sống. Khi phần lắp đặt hoàn tất, trách nhiệm giữ tuyến đường được đưa về từng tổ chức, từng nhóm hộ, nhà ở dọc tuyến để ý phần đường trước cửa; rác được thu dọn; cột cờ bị nghiêng hoặc lá cờ đã cũ được nhắc nhau sửa chữa, thay thế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Quang đảm nhận một phần công việc vận động hội viên, phối hợp giữ vệ sinh và chăm sóc cảnh quan.

Bà Tạ Thị Duyên, Chủ tịch Hội, cho biết: "Trong thời gian tới, Hội sẽ chỉ đạo các Chi hội phụ nữ phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và thôn, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nâng cao ý thức tự quản cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan, bảo vệ hệ thống cờ và thường xuyên chỉnh trang tuyến đường".

Việc ban hành quy chế quản lý, duy trì và sử dụng tuyến đường cờ ngay khi bàn giao giúp công trình không dừng ở một đợt trang trí cho ngày lễ. Đây cũng là bước khởi đầu để Bản Đôn xây dựng tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Tuyến đường cờ Bản Đôn được hình thành từ sự chung tay của các đoàn thể và người dân

Ông Hà Thanh Túy, Bí thư Chi bộ thôn Bản Đôn cho biết: "Theo tôi, tuyến đường cờ Bản Đôn không chỉ góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp hơn mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa rất thiết thực. Những lá cờ được treo dọc tuyến đường thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng quê hương. Chi bộ Bản Đôn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì tuyến đường cờ xanh, sạch, đẹp".

Trên con đường vào Bản Đôn, sắc đỏ của những lá cờ giờ đã trở thành một phần cảnh quan của bản. Giá trị của công trình không chỉ nằm ở hơn 250 lá cờ hay quãng đường 2,2 km, mà ở cách người dân cùng bàn, cùng làm và tiếp tục nhận phần việc để giữ gìn không gian chung sau ngày bàn giao.