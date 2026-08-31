Học Bác từ việc gần dân, sát cơ sở, giữ bình yên buôn làng

Gần dân, lắng nghe dân, dựa vào người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân là cách Công an xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Bằng những việc làm cụ thể, nhiều vấn đề nảy sinh trong cộng đồng, trong đó có vấn đề dân tộc, tôn giáo, được phát hiện và giải quyết ngay từ buôn làng. Đây cũng là cách cán bộ công an ở cơ sở học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trong công việc hàng ngày.

Trung tá Y Dhăm và già Y Lưng đi khảo sát tình hình an ninh trong buôn Ea Mắp

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Trung tá Y Dhăm Byă, Phó trưởng Công an xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, lái xe máy vào buôn Ea Mắp. Anh tìm đến nhà già Y Lưng Êban, người có uy tín và cũng là Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự của buôn, để trao đổi công việc, nắm tình hình an ninh trật tự trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Hơn một năm qua, những cuộc gặp như thế diễn ra thường xuyên. Không đợi đến những dịp cao điểm, Trung tá Y Dhăm và già Y Lưng duy trì trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trong buôn.

Già Y Lưng chia sẻ: “Anh Y Dhăm gắn bó với buôn, đặc biệt là từ sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Anh thường xuyên vào buôn nắm tình hình, nhất là tại điểm nhóm của tín đồ theo đạo, lắng nghe hoạt động của điểm nhóm có đúng pháp luật không. Khi anh đi kiểm tra như vậy thì tôi cũng đi cùng, phối hợp giải thích và khuyên bảo người dân”.

Hội thánh Lutheran buôn Ea Mắp được chính thức công nhận và ra mắt mô hình "Đức tin vững vàng - buôn làng bình yên"

Từ những cuộc gặp với già làng, thông tin về đời sống, tâm tư của người dân được chuyển đến lực lượng công an xã. Khi có vấn đề phát sinh, người có uy tín cùng chính quyền và công an cơ sở trực tiếp gặp gỡ, giải thích, vận động, thay vì để những vướng mắc kéo dài.

Cách làm này đã phát huy hiệu quả tại buôn Ea Mắp trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến tôn giáo. Cách đây khoảng 7 năm, một số hộ dân tham gia hoạt động tôn giáo chưa phù hợp quy định. Công an xã Quảng Phú phối hợp với cấp ủy, chính quyền, già làng và người có uy tín gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật. Hơn 200 người sau đó trở lại sinh hoạt tôn giáo theo quy định.

Mục sư Y Nuer Bdap, Quản nhiệm Hội thánh Lutheran buôn Ea Mắp cho biết, chính quyền và lực lượng công an thường xuyên trao đổi, hướng dẫn để các hoạt động diễn ra đúng quy định. Hiện nay, mô hình “Đức tin vững vàng - buôn làng bình yên” đang được triển khai trong buôn, hướng tới xây dựng cộng đồng tín hữu đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Hội thánh được công nhận giúp giáo dân, tín hữu yên tâm sinh hoạt.

“Khi được Nhà nước công nhận thì bà con được hưởng sự tự do sinh hoạt, không còn lo sợ. Sau khi mô hình “Đức tin vững vàng – buôn làng bình yên” được thực hiện thì đời sống và sinh hoạt của bà con ổn định và chính quyền với bà con nhân dân thì cởi mở hơn. Công an xã, cũng như công an tỉnh thì luôn thăm hỏi và hỗ trợ hội thánh”, Mục sư Y Nuer Bdap khẳng định.

Sau sáp nhập, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk có 37 thôn, buôn với gần 62 nghìn dân, trong đó có 9 buôn chủ yếu là người Ê Đê sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư đa dạng, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phong phú khiến công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đòi hỏi cán bộ phải nắm chắc địa bàn và hiểu đời sống cộng đồng.

Là người Ê Đê, được đào tạo nghiệp vụ an ninh, Trung tá Y Dhăm Byă có lợi thế về ngôn ngữ và hiểu biết phong tục, tập quán. Để nắm chắc địa bàn và xử lý vấn đề từ cơ sở, anh thường xuyên xuống từng thôn, buôn, gặp gỡ người dân, già làng, người có uy tín để nghe và tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Trung tá Y Dhăm Byă cho biết, từ những thông tin trực tiếp ấy, lực lượng công an xã có thể chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ buôn làng.

Trung tá Y Dhăm Byă thường xuyên xuống buôn, gặp già làng, người có uy tín, gần dân, lắng nghe người dân để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở.

Trung tá Y Dhăm Byă bộc bạch: “Xuống thôn, buôn là phải giản dị, gần gũi với bà con. Nếu bà con chưa hiểu, nhận thức họ còn hạn chế, phải cầm tay chỉ việc rồi hướng dẫn, cùng với bà con cùng ăn, cùng ở, cùng làm cho bà con nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước. Khi người dân đã hiểu rồi thì người dân sẽ thực hiện theo đúng quy định. Thông qua những già làng, mục sư và một số người có tầm ảnh hưởng, giải thích cho các hộ dân”.

Ở những buôn làng có đời sống văn hóa, tín ngưỡng phong phú, giữ bình yên bắt đầu từ sự gần gũi và tin cậy. Với Trung tá Y Dhăm Byă, đó là những lần xuống buôn, gặp già làng, người có uy tín, lắng nghe người dân để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở. Những việc làm giản dị ấy góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ và người dân. Hình ảnh người cán bộ tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm đến nhà già làng cũng là một cách học và làm theo Bác: gần dân, sát cơ sở, để giữ bình yên từ mỗi buôn làng.