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Hơn 10.000 tác phẩm dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 21:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Chiều 19/10, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi năm 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. 

Theo ông Nguyễn Phi Long, cuộc thi được phát động từ ngày 19/3, chứng kiến sự bứt phá vượt bậc về quy mô khi thu hút tổng cộng 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với mùa giải năm 2025. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia dự thi đạt 87,5%, tăng gấp rưỡi so với năm trước.

Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, đảng viên trong nước và đảng viên đang công tác ở ngoài nước tham gia. Đặc biệt, nhiều người nước ngoài có uy tín tham gia cuộc thi, như GS.TSKH Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St.Petersburg, Liên Bang Nga; ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam; ông Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam.

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Đại diện 2 nhóm tác giả nhận giải A. 

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao 47 giải cá nhân (gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích) và tặng 8 bằng khen tập thể xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2027, của Đảng bộ, theo ông Nguyễn Phi Long, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tiếp tục bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; kịp thời giải thích vấn đề mới, đấu tranh với thông tin xuyên tạc và góp phần tháo gỡ những băn khoăn chính đáng của nhân dân.

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Lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tặng bằng khen cho 8 tập thể xuất sắc.

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp ủy đưa cuộc thi vào chương trình công tác năm 2027, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ; phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc có tác phẩm dự thi cấp Đảng bộ. 

Bên cạnh đó, cần phát huy đặc thù công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trong nắm bắt dư luận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp ủy trực thuộc chủ động phát hiện, bồi dưỡng cộng tác viên; phát huy các tác giả đạt giải, cán bộ nghiên cứu, nhà báo, văn nghệ sĩ, đoàn viên, hội viên có năng lực. Quan tâm lực lượng trẻ, tạo điều kiện để người khuyết tật, kiều bào và bạn bè quốc tế tham gia.

Theo ông Nguyễn Phi Long, việc sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải tuân thủ thể lệ, bảo đảm kiểm chứng thông tin, quyền tác giả và trách nhiệm người viết. 

2 tác phẩm đoạt giải A gồm: “Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà và các cộng sự báo Lao Động (thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống” của tác giả Phan Văn Lâm (thuộc Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam).

Kim Anh/VOV.VN
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