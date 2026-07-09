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Khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam đầu tiên tại Phuket

Thứ Năm, 23:28, 09/07/2026
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VOV.VN - Ngày 9/7, Lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Phuket đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của gần 200 khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan, đại diện chính quyền và doanh nghiệp 8 tỉnh miền Nam Thái Lan.

Sự kiện ghi dấu mốc mới trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển hết sức tích cực, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.  Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự cho ông Thaneth Tantipiriyakij tại khu vực 8 tỉnh miền Nam Thái Lan.

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Đại sứ Phạm Việt Hùng (giữa) cùng Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Phuket Thaneth Tantipiriyakij và bà con kiều bào tham dự buổi lễ ngày 9/7/2026

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ nhấn mạnh Phuket và miền Nam Thái Lan không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới mà còn là cửa ngõ kinh tế kết nối vùng biển Andaman, là trung tâm quan trọng kết nối hai nước và cộng đồng ASEAN rộng lớn hơn.

Việc thành lập Văn phòng Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại đây phản ánh cam kết chung của hai bên nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương với khu vực này.

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Quan chức đại diện chính quyền 8 tỉnh miền Nam Thái Lan và các địa phương Việt Nam tham dự lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Phuket ngày 9/7/2026

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ, tân Lãnh sự danh dự Thaneth Tantipiriyakij cam kết: "Vai trò của một Lãnh sự danh dự không đơn thuần là một danh hiệu. Tôi xin nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể trách nhiệm vô cùng mới mẻ và đầy thử thách này, đóng vai trò là cây cầu nối cho tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước".

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Đông đảo kiều bào tham dự lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Phuket ngày 9/7/2026

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phuket, ông Romdon Hamaeawae khẳng định, chính quyền tỉnh Phuket sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Lãnh sự quán danh dự Việt Nam cùng các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, bao gồm du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

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Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh “Chạm vào Việt Nam” và trải nghiệm ẩm thực truyền thống, góp phần lan tỏa “sức mạnh mềm” và tôn vinh giá trị văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

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Lễ cắt băng khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Phuket ngày 9/7/2026

Chiều cùng ngày, Diễn đàn “Kết nối Việt Nam” (Viet Nam Connect Forum) đã thu hút khoảng 100 doanh nghiệp hai nước tham gia giao thương trực tiếp (Business matching). Dịp này, Vietnam Airlines đã giới thiệu đường bay thẳng kết nối TP.HCM – Phuket, đồng thời các bên cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giáo dục giữa các trường trung học của hai bên.

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Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (trái) chúc mừng tân Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Phuket Thaneth Tantipiriyakij

Trước đó, vào tối 8/7, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ cùng bà con kiều bào và Hội Doanh nhân Việt Nam tại địa phương, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi đồng bào xa xứ là một phần máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ của bà con và những câu chuyện gìn giữ cội nguồn như sưởi ấm thêm tình yêu quê hương của mỗi người con đất Việt tại Phuket.

Một số hình ảnh về các hoạt động: 

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Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giáo dục giữa các trường trung học của Phuket và tỉnh Thanh Hóa tại Diễn đàn “Kết nối Việt Nam" chiều 9/7/2026.
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Diễn đàn “Kết nối Việt Nam” (Viet Nam Connect Forum) đã thu hút khoảng 100 doanh nghiệp hai nước tham gia giao thương trực tiếp (Business matching) vào chiều 9/7/2026 tại Phuket, Thái Lan.
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Quan chức, bạn bè Thái Lan và quốc tế chúc mừng khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Phuket.
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Văn phòng Lãnh sự Danh dự nước CHXHCN Việt Nam tại Phuket, Thái Lan
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Đại sứ Phạm Việt Hùng thăm hỏi các gia đình kiều bào tiêu biểu tại Phuket.
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Tối 8/7, Đại sứ Phạm Việt Hùng gặp gỡ và chia sẻ cùng bà con kiều bào và Hội Doanh nhân Việt Nam tại địa phương, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi đồng bào xa xứ là một phần máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc.
Nhóm PV/VOV-Bangkok
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