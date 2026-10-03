Khoa học công nghệ là động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đắk Lắk cần tăng trưởng 13,6% quý IV để đạt mục tiêu 2 con số năm 2026

VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý IV. Giải pháp thực hiện mục tiêu này được tập trung thảo luận tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý III năm 2026, diễn ra hôm nay (1/10).