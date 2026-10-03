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Khoa học công nghệ là động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Thứ Bảy, 05:40, 03/10/2026

Khoa học công nghệ là động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.

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PV/VOV1
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