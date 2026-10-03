Khoa học công nghệ là động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, kinh tế Đắk Lắk cần tăng trưởng khoảng 13,6% trong quý IV. Giải pháp thực hiện mục tiêu này được tập trung thảo luận tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 và quý III năm 2026, diễn ra hôm nay (1/10).
VOV.VN - Hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đang chờ xử lý, khai thác gây lãng phí. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện cơ chế, siết chặt trách nhiệm và tăng cường minh bạch để nhanh chóng khơi thông, đưa nguồn lực công vào sử dụng hiệu quả.
VOV.VN - Nhiều dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vướng mắc bị đóng băng, tắc nghẽn kéo dài nay được tái khởi động đã củng cố niềm tin, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo động lực quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn.