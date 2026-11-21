Đột phá lập pháp, tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế

Chiều 21/11, Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chưa đầy hai tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Với trọng tâm là công tác lập pháp, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Quốc hội tập trung cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Kỳ họp khai mạc ngày 17/10 và được tổ chức thành hai đợt, kéo dài đến ngày 21/11/2026. Trong tổng số 27 ngày làm việc, Quốc hội dành 80% thời gian cho công tác lập pháp. Kết quả, Quốc hội xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện để trình tại Kỳ họp thứ 3.

Điểm nhấn nổi bật của kỳ họp là khối lượng văn bản pháp luật được thông qua rất lớn, với nhiều đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội. Trong số 38 luật được thông qua, có 22 luật, bộ luật được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành. Cách tiếp cận sửa đổi đồng thời nhiều luật liên quan thể hiện nỗ lực xử lý những bất cập mang tính liên ngành, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, ngân sách nhà nước, đấu thầu và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua với mục tiêu khơi thông các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đáng chú ý, Luật Đất đai (sửa đổi) hướng tới khắc phục những tồn tại kéo dài trong quản lý, khai thác và sử dụng đất; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển.

Cùng với đó, các luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; tăng cường công khai, minh bạch giao dịch, hướng tới thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn và bền vững. Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và Luật Đấu thầu (sửa đổi) góp phần nâng cao kỷ luật tài khóa, hiệu quả phân bổ, sử dụng vốn công, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, chính sách thuế tiếp tục được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ khu vực doanh nghiệp và khuyến khích sử dụng hiệu quả nguồn lực. Quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập lần đầu, miễn thuế đối với một số cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận, cùng chính sách đánh thuế đất bỏ hoang, đất sử dụng sai mục đích, thể hiện định hướng vừa khuyến khích sản xuất, kinh doanh, vừa hạn chế lãng phí tài nguyên.

Ở lĩnh vực y tế, Quốc hội thông qua nhiều luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, dược, bảo hiểm y tế, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em. Các quy định mới hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tăng hiệu quả quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, mua sắm và chia sẻ dữ liệu ngành dược.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, việc sửa đổi các luật về báo chí, quảng cáo, điện ảnh, di sản văn hóa, thư viện và du lịch góp phần tháo gỡ vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm chất lượng cao, hạ tầng du lịch và thị trường khách quốc tế.

Một điểm đáng chú ý khác là quyết định bổ sung ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và ngày 27/7 là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ; người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Đây là quyết sách mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và tri ân những người có công với đất nước.

Trước yêu cầu chuyển đổi số, Quốc hội thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu cùng các quy định liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Những đạo luật này tạo cơ sở pháp lý cho phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số, thúc đẩy kết nối, chia sẻ thông tin, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu đã được số hóa. Đồng thời, việc bảo vệ chủ quyền dữ liệu, kiểm soát rủi ro và hoạt động chuyển dữ liệu xuyên biên giới được đặt ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới phát triển mạnh mẽ.

Trong lĩnh vực tư pháp, việc sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự được đánh giá là bước tiến quan trọng. Các quy định mới hướng tới phân hóa trách nhiệm hình sự, đề cao tính nhân đạo, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa oan sai, lạm quyền. Luật Luật sư, Luật Đấu giá tài sản và Luật Nuôi con nuôi cũng được hoàn thiện nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

Đặc biệt, Luật Văn bản quy phạm pháp luật thay thế luật hiện hành đánh dấu bước đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đây là yêu cầu quan trọng để hệ thống pháp luật không chỉ đầy đủ mà còn thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đối với 5 dự án luật được cho ý kiến lần đầu, gồm các dự án về hàng hải và đường thủy, an toàn thực phẩm, bưu chính, giao dịch hàng hóa phái sinh và phát triển công nghiệp văn hóa, Quốc hội yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Việc điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) sang kỳ họp tiếp theo cho thấy tinh thần thận trọng, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng hay tiến độ hình thức.

Quyết sách kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Đánh giá kết quả năm 2026, Quốc hội ghi nhận nỗ lực điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đáng chú ý, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà và tạo lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên được đặt ra gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao đời sống Nhân dân. GDP bình quân đầu người dự kiến khoảng 6.100 USD, CPI tăng khoảng 4,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 36-38% GDP.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phát triển các thành phần kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Về ngân sách, Quốc hội thông qua dự toán năm 2027 với tổng thu 3.334.338 tỷ đồng, tổng chi 4.073.935 tỷ đồng, bội chi 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP. Quốc hội yêu cầu điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ luật ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Một quyết sách có ý nghĩa chiến lược là chủ trương đầu tư ba dự án cao tốc lớn: Bảo Hà - Tân Phong, Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Các tuyến đường có tổng mức đầu tư sơ bộ lần lượt 50.990 tỷ đồng, 48.283 tỷ đồng và 63.120 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031. Các dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng, giảm chi phí vận tải, mở rộng giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Tây Bắc, Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Quốc hội cũng thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; quyết định điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ nhằm tạo không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô. Những quyết định này cho thấy tầm nhìn phát triển không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn gắn với an ninh, trật tự và tổ chức không gian quốc gia.

Nâng cao hiệu quả giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình

Kỳ họp đánh dấu phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tập trung vào hai lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ. Với 65 lượt đại biểu đặt câu hỏi, 7 lượt đại biểu tranh luận, phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và hiệu quả thực thi chính sách.

Các thành viên Chính phủ đã trực tiếp giải trình, làm rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp đối với những vấn đề đại biểu quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng báo cáo, làm rõ các vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Nghị quyết về hoạt động chất vấn yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng thực hiện đầy đủ cam kết, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Quốc hội đồng thời yêu cầu đẩy nhanh giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo; hạn chế tình trạng kéo dài, vượt cấp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Có thể thấy, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI không chỉ ghi dấu bằng số lượng lớn luật, nghị quyết được thông qua mà còn thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chủ động và trách nhiệm trong hoạt động nghị trường. Từ hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đến đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh và tăng cường giám sát, các quyết sách đều hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Quan trọng hơn, hiệu quả của kỳ họp sẽ được kiểm chứng bằng quá trình tổ chức thực hiện. Việc cụ thể hóa nghị quyết thành chính sách khả thi, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo thực chất đối với trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để những quyết sách được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đất nước.