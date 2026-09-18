Nội các mới của Thủ tướng Takaichi Sanae đối mặt nhiều thách thức

Mặc dù vậy, Nội các mới của Nhật Bản được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong thời gian tới. Trong cuộc cải tổ diễn ra vào hôm 17/9, Thủ tướng Takaichi Sanae đã quyết định giữ lại hầu hết các thành viên chủ chốt từ Nội các cũ, 3 thành viên từng làm bộ trưởng trong quá khứ cũng được quay trở lại chính phủ và bổ nhiệm 7 thành viên tham gia Nội các lần đầu tiên.

Nội các mới của Thủ tướng Nhật Bản được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: Jiji Press

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Takaichi giải thích rằng trong khi giữ lại các bộ trưởng phụ trách những vấn đề quan trọng nhất của chính phủ, bà cũng đã lựa chọn các thành viên Nội các mới dựa trên chuyên môn và động lực của họ, cùng với kết quả cuộc khảo sát về các vị trí được lựa chọn đã tiến hành trước đó trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền. Nội các mới “sẽ triển khai các chính sách quan trọng về chính sách tài khóa có trách nhiệm và chủ động, đồng thời đẩy nhanh các chính sách nhằm hiện thực hóa một nền kinh tế vững mạnh”.

Bà Takaichi nói: “Nội các được cải tổ lần này là một Nội các quyết đoán, hành động và dám đương đầu với thử thách. Mỗi một thành viên Nội các sẽ được tạo mọi điều kiện để tiếp tục nỗ lực phát huy nguồn lực của nhân dân và đất nước để đưa Nhật Bản tiến lên”.

Tuy nhiên theo giới phân tích, Nội các mới trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ​​bao gồm việc thảo luận để thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm từ 8% xuống 1% trong vòng hai năm - dự kiến áp dụng từ tháng 04/2027, nhằm hạ nhiệt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân do đồng Yên yếu, tại phiên họp bất thường của Quốc hội sẽ được triệu tập vào đầu tháng 10 tới. Đây là dự luật vốn gây nhiều tranh cãi và gặp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng đối lập. Nhiều ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ và chỉ trích về tính hiệu quả của biện pháp này trong việc chống lại giá cả leo thang và sự thiếu rõ ràng về nguồn tài trợ… Bên cạnh đó, Nội các mới của bà Takaichi cũng phải đối mặt với “gọng kìm” áp lực khổng lồ từ hai bài toán cốt lõi - Sửa đổi các văn kiện an ninh và kiểm soát lạm phát.

Những thách thức này được giới phân tích nhận định không chỉ đe dọa sự ổn định kinh tế vĩ mô của Nhật Bản, mà còn có thể trực tiếp bào mòn niềm tin của cử tri dành cho chính phủ. Nếu không thể giải quyết được bài toán cân bằng giữa chi tiêu chiến lược và ổn định tài khóa, Nội các thứ 2 của bà Takaichi không loại trừ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về chính trị.