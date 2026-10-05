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Quốc hội Lào bầu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

Thứ Hai, 18:51, 05/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại thủ đô Vientiane, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ.

 

Tại phiên khai mạc, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội Lào đã bầu ông Sonexay Siphandone, nguyên Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào. Đồng thời, Quốc hội đã bầu ông Saleuamxay Kommasith, Phó Thủ tướng Thường trực, giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào thay ông Sonexay Siphandone.

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Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa X đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ. Nguồn: Quốc hội Lào

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Quốc hội, tân Thủ tướng Lào Saleuamxay Kommasith cam kết sẽ lãnh đạo Chính phủ nỗ lực đưa đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại, quyết tâm thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục phát triển.

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Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chúc mừng tân Thủ tướng Lào

Tân Thủ tướng Saleuamxay Kommasith sinh năm 1968 tại tỉnh Huaphanh, từng đảm nhiệm các vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Thủ tướng Thường trực.

Trần Tuấn/VOV-Vientiane
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