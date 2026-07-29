Lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng phát triển

VOV.VN - Một nền kinh tế có thể lớn lên nhanh chóng, nhưng những con số tăng trưởng, tự thân, chưa đủ làm nên một xã hội phát triển trọn vẹn nếu khoảng cách xã hội bị nới rộng, đạo đức, tình người và bản sắc văn hóa bị bào mòn.
VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV không chỉ dừng lại ở việc gỡ khó cho những “điểm nghẽn” trước mắt, mà còn xác lập "bước chuyển chiến lược" nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian, khơi thông nguồn lực và tái thiết cuộc sống cho người dân sau thu hồi đất. Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng đây là bước chuyển quan trọng tạo động lực phát triển bền vững.
VOV.VN - Ngày 23/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 4.