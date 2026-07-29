Thứ Tư, 06:00, 29/07/2026

Lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng phát triển

VOV.VN - Một nền kinh tế có thể lớn lên nhanh chóng, nhưng những con số tăng trưởng, tự thân, chưa đủ làm nên một xã hội phát triển trọn vẹn nếu khoảng cách xã hội bị nới rộng, đạo đức, tình người và bản sắc văn hóa bị bào mòn.