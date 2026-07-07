Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả

VOV.VN - Điểm thi và phổ điểm đã được công bố, nhưng cánh cửa đại học chỉ thực sự mở khi thí sinh biết lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Trong mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng nhiều quy định mới, chiến lược đăng ký nguyện vọng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển.
VOV.VN - Chỉ còn khoảng một tuần để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cảnh báo 3 lỗi phổ biến thí sinh thường gặp là không hoàn tất xác nhận đăng ký, không xác nhận sau khi điều chỉnh nguyện vọng và chọn nhầm mã trường. Đây đều là những sai sót có thể khiến nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận.
VOV.VN - Đại học Duy Tân thông báo điểm xét tuyển Đại học năm 2026 cho các phương thức Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT và phương thức Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2026.
VOV.VN - Từ hôm nay (17/6) đến hết ngày 21/6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.