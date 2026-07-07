Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả

Xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 lỗi dễ khiến thí sinh mất nguyện vọng

VOV.VN - Chỉ còn khoảng một tuần để hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cảnh báo 3 lỗi phổ biến thí sinh thường gặp là không hoàn tất xác nhận đăng ký, không xác nhận sau khi điều chỉnh nguyện vọng và chọn nhầm mã trường. Đây đều là những sai sót có thể khiến nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận.