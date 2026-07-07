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Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả
Thứ Ba, 10:04, 07/07/2026

Xét tuyển đại học 2026: Đừng để điểm số quyết định tất cả

VOV.VN - Điểm thi và phổ điểm đã được công bố, nhưng cánh cửa đại học chỉ thực sự mở khi thí sinh biết lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Trong mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng nhiều quy định mới, chiến lược đăng ký nguyện vọng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển.

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PV/VOV1
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