Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026

VOV.VN - Đâu là những động lực tạo đột phá để đạt tăng trưởng 11,9% trong 6 tháng cuối năm, đưa tăng trưởng GDP cả năm 2026 đạt "2 con số" là nội dung bàn luận với PGS. TS Đinh Trọng Thịnh và TS Nguyễn Quốc Việt.
VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM tăng trưởng 8,55% - mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.
VOV.VN - Sáng nay (4/7), tại Trụ sở Chính phủ diễn ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
VOV.VN - Chiều 30/6, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiều đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.
VOV.VN - Sáng 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
VOV.VN - Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo tinh thần này, tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực đưa kinh tế biển thành cực tăng trưởng mới để tăng trưởng hai con số.