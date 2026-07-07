Thứ Ba, 10:17, 07/07/2026

Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026

VOV.VN - Đâu là những động lực tạo đột phá để đạt tăng trưởng 11,9% trong 6 tháng cuối năm, đưa tăng trưởng GDP cả năm 2026 đạt "2 con số" là nội dung bàn luận với PGS. TS Đinh Trọng Thịnh và TS Nguyễn Quốc Việt.