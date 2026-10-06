Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 sẽ có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Riêng tỉnh Điện Biên sẽ có 101 nghệ nhân, diễn viên, thành viên tham gia các nội dung văn hóa và 62 vận động viên tham gia đủ 6 môn, 35 nội dung thể thao.

Sân khấu khai mạc tại Quảng trường 7/5 đang được gấp rút hoàn thiện.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ ngày hội như: chuẩn bị gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất. Đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các hoạt động tham quan, trải nghiệm cũng đang được hoàn tất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cơ sở vật chất để phục vụ các không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các không gian trải nghiệm tại ngày hội”.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động trình diễn khèn Mông, giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục, thể thao, trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm văn hóa, sản vật, sản phẩm OCOP của các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Điện Biên đến người dân, du khách.