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Nghị quyết 24 - Cam kết chính trị để cán bộ không "đơn độc dấn thân"
Thứ Sáu, 06:28, 13/11/2026

Nghị quyết 24 - Cam kết chính trị để cán bộ không "đơn độc dấn thân"

VOV.VN - Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đến Quy định số 220 của Ban Bí thư không chỉ tạo cơ chế bảo vệ người dám làm mà còn gợi mở yêu cầu lớn hơn, phải biết phát hiện, giao việc, trao quyền, sử dụng đúng người có năng lực để họ thực sự tạo ra giá trị.

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Thanh Hương/VOV2
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