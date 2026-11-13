Nghị quyết 24 - Cam kết chính trị để cán bộ không "đơn độc dấn thân"

VOV.VN - Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đến Quy định số 220 của Ban Bí thư không chỉ tạo cơ chế bảo vệ người dám làm mà còn gợi mở yêu cầu lớn hơn, phải biết phát hiện, giao việc, trao quyền, sử dụng đúng người có năng lực để họ thực sự tạo ra giá trị.
VOV.VN - Giữa lằn ranh mong manh của đổi mới sáng tạo và nguy cơ vi phạm, Nghị quyết 24-NQ/TW thiết lập "màng lọc thể chế" vững chắc vừa khơi dậy khát vọng cống hiến, vừa ngăn chặn triệt để hành vi trục lợi, qua đó bảo vệ trọn vẹn những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
VOV.VN - Nghị quyết 24 không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
VOV.VN - Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị gây một tiếng vang, một sự đồng tình rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là một khâu đột phá rất quan trọng, không chỉ trong công tác cán bộ mà cả với thể chế, cơ chế quản trị quốc gia.