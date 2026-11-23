VOV.VN - Phóng viên Đài TNVN trao đổi với Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội với chủ đề: APEC - Hội nhập quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam.
VOV.VN - Giáo sư Lưu Anh, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương cho rằng chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác khu vực.
VOV.VN - Các nhà báo quốc tế đánh giá cao những thể hiện của Việt Nam và đặt nhiều kỳ vọng vào Năm APEC Việt Nam 2027 sắp tới.
VOV.VN - Giáo sư Đào Nhất Đào cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 đã thể hiện sự kế thừa và thái độ đầy trách nhiệm của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện APEC vào năm sau.