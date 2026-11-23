Chuyên gia Trung Quốc: Việt Nam thể hiện sự kế thừa, trách nhiệm với Năm APEC 2027

VOV.VN - Giáo sư Đào Nhất Đào cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 đã thể hiện sự kế thừa và thái độ đầy trách nhiệm của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện APEC vào năm sau.