VOV.VN - Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chấp nhận rủi ro, khoán chi linh hoạt... được kỳ vọng tạo động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh, năng lực quản trị có thể là rào cản thực thi các chính sách KHCN.
VOV.VN - Ngày 23/11, tại phường Bình Dương, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức tọa đàm bàn cách xây dựng Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến biến khu vực phía Bắc (Bình Dương cũ) thành cực tăng trưởng mới của thành phố.
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống.
VOV.VN - Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 tổ chức trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải.