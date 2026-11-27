Thứ Sáu, 07:00, 27/11/2026

Năng lực quản trị là thách thức với đột phá phát triển KHCN

VOV.VN - Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chấp nhận rủi ro, khoán chi linh hoạt... được kỳ vọng tạo động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh, năng lực quản trị có thể là rào cản thực thi các chính sách KHCN.