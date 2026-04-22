  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng: Đại biểu lo “lạc hậu nhanh”

Thứ Tư, 11:19, 22/04/2026
VOV.VN - ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy đề nghị làm rõ phương án, kịch bản tăng ngưỡng và thẩm quyền quyết định để đảm bảo sinh kế hộ kinh doanh với mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp đến 2030.

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, vấn đề xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh đang thu hút nhiều ý kiến tại Quốc hội.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, cho biết bà đặc biệt quan tâm đến đề xuất mức doanh thu 500 triệu, 1 tỷ đồng hay cao hơn khi xác định đối tượng chịu thuế.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Không chỉ là con số, mà là cơ sở tính toán

Theo đại biểu, tranh luận không nên dừng ở việc chọn mốc 500 triệu, 1 tỷ hay 2 tỷ đồng, mà cốt lõi là cơ sở pháp lý và phương pháp tính toán của cơ quan soạn thảo.

“Doanh nghiệp hiện đề xuất ngưỡng ít nhất từ 2-3 tỷ đồng. Trong khi trước đây dự thảo nâng từ 200 triệu lên 500 triệu đã nhanh chóng trở nên không còn phù hợp. Với mức 1 tỷ đồng như đề xuất hiện nay, tôi cho rằng cũng có nguy cơ lạc hậu”, bà Thúy nhận định.

Đại biểu đưa ra ví dụ cụ thể: Nếu một hộ kinh doanh đạt doanh thu 1 tỷ đồng/năm, với biên lợi nhuận khoảng 15%, thì thu nhập thực chỉ khoảng 150 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 12,5 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, với một hộ gia đình 4 người, nuôi 2 con nhỏ, mức thu nhập này thậm chí thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh hiện hành của Luật Thuế thu nhập cá nhân (khoảng 15,5 triệu đồng/tháng).

“Vậy thì các hộ kinh doanh này xoay xở thế nào để đảm bảo cuộc sống, chưa nói đến tích lũy hay mở rộng sản xuất?”, đại biểu đặt vấn đề.

Theo đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, do đó chính sách thuế cần tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, có tích lũy và mở rộng quy mô.

“Nếu ngưỡng doanh thu chịu thuế đặt không phù hợp, doanh nghiệp khó làm giàu thì nguồn thu ngân sách về lâu dài cũng bị ảnh hưởng”, bà nhấn mạnh.

Giao Chính phủ hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội?

Một điểm đáng chú ý khác là thẩm quyền quyết định ngưỡng doanh thu chịu thuế, Chính phủ đề xuất được giao thẩm quyền này, trong khi đó, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đại biểu Thúy, cả hai phương án đều cần được lý giải rõ về tính linh hoạt và hiệu quả.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thường xuyên, vẫn có thể đảm bảo linh hoạt. Nhưng tờ trình của Chính phủ chưa làm rõ vì sao giao Chính phủ sẽ tối ưu hơn”, đại biểu Thúy nói.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, dù giao thẩm quyền cho cơ quan nào, thì trong tờ trình, Chính phủ vẫn phải làm rõ cơ sở tính toán ngưỡng doanh thu, đồng thời đưa ra kịch bản tăng cụ thể theo từng giai đoạn và đánh giá tác động tới người dân và doanh nghiệp.

“Quốc hội chỉ có thể quyết định khi có đầy đủ thông tin về phương án, kịch bản và tác động chính sách”, đại biểu nêu quan điểm. Hiện nay, theo bà Thúy, một số nội dung này vẫn chưa được làm rõ trong tờ trình, và ý kiến của cơ quan thẩm tra về những điểm còn thiếu là có cơ sở.

Cao Thắng/VOV.VN
VOV.VN - Thảo luận về nghị quyết giảm thuế xăng dầu, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành chính sách nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau về thời hạn áp dụng, cơ chế điều hành và giải pháp dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

VOV.VN - Thảo luận về nghị quyết giảm thuế xăng dầu, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết ban hành chính sách nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau về thời hạn áp dụng, cơ chế điều hành và giải pháp dài hạn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

VOV.VN - Quốc hội đồng ý bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay vào chương trình kỳ họp để xem xét, thông qua ngay trong đợt 1. Chính phủ đã trình Quốc hội nội dung này ngay trong phiên làm việc chiều 9/4.

VOV.VN - Quốc hội đồng ý bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay vào chương trình kỳ họp để xem xét, thông qua ngay trong đợt 1. Chính phủ đã trình Quốc hội nội dung này ngay trong phiên làm việc chiều 9/4.

VOV.VN - Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

VOV.VN - Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

