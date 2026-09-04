Nhận diện, phòng chống xuất bản phẩm xuyên tạc, phản động

Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị: Bước chuyển đột phá về công tác tư tưởng

VOV.VN - Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng ra đời vào đúng thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Đây là một quyết sách vừa "trúng", vừa "đúng", đặt ra những bước chuyển mang tính đột phá về phương thức làm công tác tư tưởng trong bối cảnh bùng nổ của không gian mạng và AI.