Nhận diện, phòng chống xuất bản phẩm xuyên tạc, phản động

VOV.VN - Xuất bản phẩm xuyên tạc phản động có tác hại nhiều chiều, tác động đến cá nhân, cộng đồng, môi trường văn hóa và an ninh tư tưởng của quốc gia.
Sức nặng của nêu gương chính là thái độ tận tụy vì lợi ích chung, sự công bằng trong thực thi công vụ, nhất quán lời nói với hành động.
VOV.VN - Ngày 22/8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
VOV.VN - Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng ra đời vào đúng thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Đây là một quyết sách vừa "trúng", vừa "đúng", đặt ra những bước chuyển mang tính đột phá về phương thức làm công tác tư tưởng trong bối cảnh bùng nổ của không gian mạng và AI.