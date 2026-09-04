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Nhận diện, phòng chống xuất bản phẩm xuyên tạc, phản động
Thứ Sáu, 10:49, 04/09/2026

Nhận diện, phòng chống xuất bản phẩm xuyên tạc, phản động

VOV.VN - Xuất bản phẩm xuyên tạc phản động có tác hại nhiều chiều, tác động đến cá nhân, cộng đồng, môi trường văn hóa và an ninh tư tưởng của quốc gia.

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