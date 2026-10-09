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Chuyến tàu di sản Thái Nguyên: Kết nối thủ đô, nghe Then, thưởng trà

Thứ Sáu, 21:43, 09/10/2026
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VOV.VN - Ngày 9/10, chương trình khảo sát sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tổ chức đã mở ra hướng phát triển du lịch đường sắt kết nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô gió ngàn.

Xuất phát từ Ga Hà Nội lúc 6h25, chuyến tàu kết nối du lịch Thủ đô Hà Nội với Thủ đô gió ngàn kết thúc tại Ga Lưu Xá, Thái Nguyên mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm ấn tượng với không gian hoài niệm, về nguồn, nghe các nghệ nhân trình diễn di sản văn hóa hát Then, hát Văn và trải nghiệm văn hóa trà.

Rời ga Lưu Xá, du khách sẽ tham quan, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, Hợp tác xã trà Tiến Yên, Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Tân Cương) và ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới - Làng du lịch sinh thái Thái Hải.

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Du khách chụp ảnh lưu niệm bên Chuyến tàu di sản Thái Nguyên tại Ga Lưu Xá.

Phát huy lợi thế văn hóa trà, tăng cường liên kết

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, buổi tọa đàm tọa đàm “Truyền thông, quảng bá sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên” đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu, doanh nghiệp nhằm phát huy giá trị di sản, văn hóa bản địa và văn hóa trà. Biến các giá trị văn hóa, di sản thành sản phẩm du lịch chất lượng cao. Nâng tầm sản phẩm du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

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Bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ tại tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, chương trình nhằm phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, quảng bá tiềm năng, giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng. Thông qua khảo sát, Thái Nguyên muốn tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư, kết nối thị trường Hà Nội và tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành tìm kiếm đối tác.

Theo bà Hường, Thái Nguyên có vị trí thuận lợi, kết nối tốt với Hà Nội và Việt Bắc cùng tài nguyên du lịch phong phú: 400 di tích xếp hạng, 45 di sản phi vật thể quốc gia cùng nhiều điểm sinh thái, lịch sử, cộng đồng. Đặc biệt, tỉnh có 22.200 ha chè, 204 sản phẩm chè OCOP (6 sản phẩm 5 sao quốc gia). Nhiều cơ sở đã kết hợp sản xuất chè với du lịch trải nghiệm, gia tăng giá trị kinh tế.

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Du khách trải nghiệm văn hóa trà, nghe hát Then trên Chuyến tàu di sản Thái Nguyên.

Địa phương tập trung 4 dòng sản phẩm: du lịch văn hóa - lịch sử - về nguồn; sinh thái - nghỉ dưỡng; cộng đồng - nông thôn gắn với trà; du lịch MICE, thể thao và khám phá hang động. Trong 9 tháng năm 2026, Thái Nguyên ước đón hơn 7,3 triệu lượt khách (tăng 15,4%), khách quốc tế đạt trên 301.000 lượt (tăng 24,8%), tổng doanh thu ước đạt 10.489 tỷ đồng (tăng 61,7%). Bà Hường nhấn mạnh kết quả này là cơ sở để tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng liên kết.

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Biểu diễn hát Văn phục vụ du khách trên Chuyến tàu di sản Thái Nguyên.

Dự kiến tổ chức 5 tour, 6 chuyến

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, Giám đốc Công ty lữ hành Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường đã công bố 6 sản phẩm du lịch được xây dựng kết hợp với đường sắt để các doanh nghiệp lữ hành cùng khai thác, gồm 3 tour trong ngày và 3 tour 2 ngày 1 đêm.

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Quang cảnh buổi tọa đàm “Truyền thông, quảng bá sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên” được tổ chức tại Làng du lịch sinh thái Thái Hải.

Với tour trong ngày, du khách khởi hành từ ga Hà Nội, đến ga Lưu Xá, tham quan Di tích lịch sử 915, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Hợp tác xã chè Hảo Đạt và Không gian văn hóa trà Tân Cương... Giá tour từ 790.000 đồng/khách. Đối với tour 2 ngày 1 đêm, hành trình từ Hà Nội đến Thái Nguyên và hồ Ba Bể mang đến cơ hội khám phá mùa vàng ruộng bậc thang, động Hua Mạ cùng các điểm đến trong hành trình.

“Tôi kỳ vọng du lịch đường sắt sẽ mang đến chìa khóa cho du lịch Thái Nguyên, phù hợp với khách nội địa, trong đó có học sinh, sinh viên, người lao động và người nghỉ hưu”, ông Nguyễn Hữu Cường nhận định.

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Du khách quốc tế trải nghiệm kỹ thuật sao trà truyền thống tại Hợp các xã trà Tiến Yên.

“Chúng tôi luôn coi sản phẩm tàu hỏa này là một chìa khóa để mở, là một cái phễu để đón nguồn khách về với Thái Nguyên”, ông Cường chia sẻ.

Hướng tới phát triển tour du lịch đường sắt thường xuyên

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết ngành đã triển khai thành công nhiều đoàn tàu di sản như: Chuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng, chuyến tàu “Hà Nội 5 cửa ô”, “Hoa Phượng Đỏ”. Khi kết nối với văn hóa, lịch sử địa phương, tàu hỏa sẽ thành sản phẩm hấp dẫn.

“Giá trị của một đoàn tàu du lịch không chỉ nằm ở doanh thu vận tải, mà còn ở khả năng thu hút du khách, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế vùng”, ông Dũng nhấn mạnh.

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Di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915
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Thăm nhà trưng bày tại Di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915

Để hiệu quả, ông Dũng đề xuất tăng phối hợp giữa đường sắt, địa phương và lữ hành để xây dựng tour trọn gói; đẩy mạnh quảng bá đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp Hà Nội; hoàn thiện xe trung chuyển, kết nối lưu trú, nhà hàng, điểm OCOP và nghiên cứu chính sách kích cầu ban đầu. Phía vận tải sẽ tối ưu phương án chạy tàu, giá vé và nâng chất lượng phục vụ.

“Hành trình về với xứ Trà” đang tạo dựng bản sắc riêng, hướng tới sản phẩm du lịch thường xuyên kết nối hai Thủ đô, mở ra triển vọng phát triển dịch vụ, tiêu thụ nông sản và liên kết du lịch cho vùng Việt Bắc.

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Du khách thích thú check-in tại Ga Long Biên.
Thư Vũ/VOV.VN
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