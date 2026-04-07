"Nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư - Chủ tịch nước phù hợp với yêu cầu thực tiễn"

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo

Với sự đồng thuận tuyệt đối của Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri TP Hải Phòng cho rằng, sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác nhân sự cấp cao của đất nước mà còn là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa sức mạnh nội sinh của đất nước; bày tỏ tin tưởng sự thống nhất tuyệt đối trong lãnh đạo, điều hành đất nước cũng như đối ngoại.

Ông Vũ Hữu Huynh, trú tại phố Đình Đông, tổ dân phố số 5, phường Lê Chân, TP Hải Phòng nêu ý kiến: "Khi người đứng đầu Đảng cũng là nguyên thủ quốc gia, vị thế của Việt Nam trên bàn đàm phán quốc tế sẽ được nâng tầm, thể hiện trọn vẹn ý chí quốc gia. Với vị thế mới, người đứng đầu đất nước có đủ thẩm quyền và bản lĩnh để đưa ra những quyết sách nhanh chóng, chính xác, tháo gỡ những rào cản, đưa đất nước phát triển. Chúng tôi tin tưởng vào một giai đoạn phát triển bứt phá, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên mới của dân tộc".

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức.

Tại Thái Nguyên, cử tri bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, cho rằng đây là bước đi phù hợp với bối cảnh đất nước hiện nay, giúp tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Cử tri Phan Long Hoàng (phường Bắc Kạn, Thái Nguyên) bày tỏ: "Cử tri chúng tôi rất tin tưởng và cho rằng việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư - Chủ tịch nước là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác, đặc biệt là đã từng đảm nhiệm cương vị chủ tịch nước, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Nhiều cử tri cũng cho rằng, việc nhất thể hóa chức danh sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, từ đó tạo điều kiện để các chủ trương, đường lối được triển khai nhanh chóng, đồng bộ và sát với thực tiễn hơn.

Cử tri Dương Thị Lan (xã Võ Nhai, Thái Nguyên) nêu: "Tôi cho rằng việc Tổng Bí thư đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước sẽ góp phần tăng cường sự thống nhất giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; khi đó, các chủ trương, đường lối của Đảng sẽ được cụ thể hóa và triển khai một cách nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả hơn".

Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cử tri Võ Thị Cẩm Tú (ấp Thới Trung, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) kỳ vọng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức; đồng thời mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

Việc Quốc hội Việt Nam khóa XVI tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 cũng thu hút sự quan tâm của người dân khu vực Tây Nguyên.

Ông Hoàng Cành, cán bộ hưu trí ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông theo dõi nội dung phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông đặc biệt ghi nhớ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cam kết các mục tiêu phát triển 100 năm thành lập Đảng và 100 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, xây dựng nền kinh tế tự chủ chiến lược. Ông Hoàng Cành mong muốn, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, nhân dân sẽ thụ hưởng xứng đáng các thành tựu phát triển.

"Tôi mong Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đưa đất nước đi lên; đặt lợi ích của Quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết", ông Cảnh bày tỏ.

Ông Hoàng Văn Hùng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cũng bày tỏ: "Tôi vui mừng trước việc Quốc hội đã bầu ra các chức danh chủ chốt của đất nước. Tôi rất tin tưởng, kỳ vọng vào đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và kỳ vọng chính phủ ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt, lấy dân làm gốc như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra trong bài phát biểu của mình".

Ông Kiều Nghị, ở tổ dân phố 4, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai rất phấn khởi khi các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới được bầu với sự đồng thuận rất cao thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất. Theo ông Nghị, những đồng chí được bầu giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt lần này đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ông Kiều Nghị bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí lãnh đạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, ban hành những quyết sách đúng đắn và kịp thời nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Kiều Nghị bày tỏ niềm phấn khởi khi các lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước được Quốc hội bầu với sự đồng thuận rất cao.

"Quốc hội thể hiện tinh thần đoàn kết cao và sự chọn lọc, bầu ra được các chức danh chủ chốt có tâm, có tầm, có trách nhiệm, năng động, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và đất nước. Chúng tôi rất kỳ vọng khi đất nước bước sang trang mới sẽ có những đổi thay mạnh mẽ để sánh vai với các nước phát triển. Với việc sáp nhập tỉnh, mong rằng bộ máy mới sẽ đưa Tây Nguyên ngày càng phát triển về kinh tế. Nhân dân kỳ vọng được đón nhận một Tây Nguyên đổi mới, cởi mở và mang một diện mạo mới", ông Kiều Nghị nêu ý kiến.

Còn anh Nguyễn Phước Hội, ở thôn Phú Vinh, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai cho biết rất kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Theo anh Hội, với đặc thù của khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, người dân mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục gần dân, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở để ban hành những chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.

"Chúng tôi mong muốn những quyết sách mạnh mẽ hơn để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững, tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương sau sáp nhập. Đối với thực tế của địa phương thì cá nhân thấy rằng lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần tiếp tục sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, để người trẻ ở vùng khó khăn cũng có điều kiện phát triển, đóng góp cho đất nước", anh Hội cho biết.

Các ĐBQH tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI .

Kỳ vọng tân Thủ tướng Lê Minh Hưng lãnh đạo Chính phủ tạo bước đột phá cho đất nước

Người dân cũng bày tỏ tin tưởng những quyết sách mạnh mẽ của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chính phủ khoá mới sẽ tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Theo ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, người đứng đầu Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kỷ luật hành chính, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và bảo đảm ổn định xã hội sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển bền vững của đất nước.

"Điều mong muốn nhất là Thủ tướng sẽ tạo được bước đột phá mới trong cải cách thể chế, tháo gỡ các nút thắt pháp lý để giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, tân Thủ thướng cần quyết liệt, gần gũi với nhân dân, lãnh đạo sâu sát, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ gìn hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc", ông Long bày tỏ.

Nhấn mạnh trước nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy vẻ vang, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân".

Cử tri Nguyễn Lê (ngụ phường Cát Lái, thuộc TP Thủ Đức trước đây, TP.HCM hiện nay) cho biết, trong bối cảnh hiện nay, người dân rất cần một lãnh đạo đứng đầu Chính phủ am tường về kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng là người từng kinh qua nhiều chức vụ, đặc biệt là có thâm niên công tác lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Lê kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ điều hành kinh tế mang lại nhiều kết quả khởi sắc và bền vững, đặc biệt Chính phủ sẽ có thêm nhiều quyết sách để giúp cho TP.HCM phát triển.

"Là người dân TP.HCM, tôi mong muốn Chính phủ sẽ quan tâm phát triển thành phố như là một cực tăng trưởng lớn của cả nước. Sau sáp nhập, TP.HCM có quy mô kinh tế, thu ngân sách nhà nước lớn nhất, xem thành phố như một đầu tàu dẫn dắt kinh tế cả nước, từ đó kéo kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới", ông Lê nói.