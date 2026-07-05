Đồng Tháp: Khống chế thành công đám cháy, đảm bảo an toàn khu dân cư

Theo thông tin ban đầu về vụ cháy, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 05/7, tại cơ sở kinh doanh tạp hóa của hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1967, ngụ ấp Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp), bỗng dưng bốc cháy từ bên trong, trong khi cơ sở này đang đóng cửa và không có người ở bên trong. Phát hiện cháy, người dân lân cận tích cực dập lửa nhưng bất thành nên điện thoại báo cơ quan công an.

Lực lượng làm nhiệm vụ tích cực dập tắt ngọn lửa

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy - chữa cháy - công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản nơi đây đều bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân và mức độ thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan công an địa phương xác minh, làm rõ.