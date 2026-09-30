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Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên làm Cục trưởng Cục Việc làm

Thứ Tư, 14:52, 30/09/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Hà Tiến Thăng giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm.

Sáng 30/9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hà Tiến Thăng - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trao quyết định bổ nhiệm cho tân Cục trưởng Cục Việc làm Hà Tiến Thăng - Ảnh: Bộ Nội vụ

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết việc bổ nhiệm vừa ghi nhận quá trình công tác, năng lực, đóng góp của ông Hà Tiến Thăng, vừa đặt ra trách nhiệm lớn trên cương vị mới.

Dẫn nhận xét của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Bộ trưởng cho biết ông Hà Tiến Thăng được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn, lãnh đạo, điều hành; từng tham mưu giải quyết nhiều nội dung khó, phức tạp và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hà Tiến Thăng từng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình và Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Cục Việc làm có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện chính sách về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh hội nhập, số hóa, xanh hóa và dịch chuyển cơ cấu lao động, yêu cầu đối với Cục không chỉ dừng ở quản lý hành chính về việc làm.

"Cục Việc làm cần chuyển mạnh sang quản trị và phát triển thị trường lao động hiện đại, dự báo tốt nhu cầu nhân lực và nâng cao khả năng thích ứng của người lao động", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ sẽ ban hành kết luận chuyên đề về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực việc làm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Việc làm Hà Tiến Thăng cho biết gần 25 năm công tác, từ giảng dạy, nghiên cứu lý luận đến tham mưu tổng hợp và quản lý nhà nước trong ngành Nội vụ, đã cho ông nhiều bài học.

Ông xác định chuyển từ địa phương về cơ quan Trung ương là bước chuyển lớn, đòi hỏi tiếp tục học hỏi, đổi mới tư duy và mở rộng tầm nhìn.

"Một chủ trương, chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân", ông nói.

Trước mắt, ông sẽ cùng lãnh đạo Cục rà soát công việc, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm có thời hạn, xử lý khó khăn, bảo đảm công việc thông suốt khi bàn giao.

Về lâu dài, ông hướng tới nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện chính sách, khai thác sàn việc làm và dữ liệu để dự báo, kết nối cung cầu tốt hơn.

Ông khẳng định sẽ "chịu trách nhiệm về những quyết định thuộc thẩm quyền của người đứng đầu", đồng thời xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, phát huy dân chủ và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

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Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn bộ, tỉnh, ngành tinh gọn bên trong

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị dân cư, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành tinh gọn tổ chức bên trong, tăng cường tính tự chủ.

PV/VOV.VN
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