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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự lễ kỷ niệm 145 năm đường sắt Việt Nam

Thứ Sáu, 19:34, 16/10/2026
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VOV.VN - Chiều 16/10, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba với sự tham dự của  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư, quà lưu niệm và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tập đoàn.

Ra đời từ năm 1881 với tuyến đường sắt đầu tiên Sài Gòn - Mỹ Tho, đường sắt Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, gắn bó với công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm tháng chiến tranh, những đoàn tàu, tuyến đường và người lao động ngành đường sắt đã góp phần vận chuyển hàng hóa, hành khách, bảo đảm mạch giao thông phục vụ tiền tuyến và hậu phương.

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Đường sắt tiếp tục duy trì hoạt động vận tải, kết nối các vùng miền, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa.  

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đường sắt đứng trước những cơ hội phát triển mới. Định hướng đặt ra là nâng cao chất lượng vận tải đường sắt hiện hữu, tăng cường kết nối với các phương thức vận tải khác, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác. Đặc biệt, việc triển khai các định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến đường sắt quan trọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

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Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng 3 cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Tập đoàn Đường sắt quốc gia, đồng thời yêu cầu: "Tập đoàn phải chuyển đổi từ một nhà vận hành thụ động, phụ thuộc vào ngân sách sang một chủ thể chủ động đầu tư, tự tạo nguồn lực và dẫn dắt hệ sinh thái. Tập đoàn cần chủ động xây dựng năng lực, xác định vai trò của mình ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt quốc gia; xóa bỏ tư duy xin - cho, thay bằng tư duy kiến tạo, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh khoa học và công nghệ để tiến tới tự chủ trong tương lai gần".

Cũng tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Đặng Sỹ Mạnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Giám đốc Hoàng Gia Khánh.

Thu Hòa/VOV1
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