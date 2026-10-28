Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Biến tiềm năng thành giá trị gia tăng

Sáng 28/10, chủ trì làm việc trực tuyến với các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số; thúc đẩy lợi thế riêng của từng địa phương, biến tiềm năng thành doanh thu và giá trị gia tăng.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng 9,43% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của cả nước; Tổng thu ngân sách nhà nước, đến hết ngày 26/10, đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao; Giải ngân đầu tư công, đến hết ngày 15/10 đạt gần 46 nghìn tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp

Tuy nhiên, tăng trưởng của vùng chưa thực sự bền vững; nhiều địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, nhưng chủ yếu từ thu xuất nhập khẩu; khối lượng nhiệm vụ phân cấp về cấp xã tăng trong khi năng lực thực thi của cán bộ vùng cao, biên giới còn hạn chế, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu trong thực hiện các dịch vụ công phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đã nêu một số khó khăn, cũng như đưa ra giải pháp để các địa phương trong vùng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Phạm Đại Dương cho biết, chúng ta cứ khởi công các dự án như bây giờ thì cũng hỗ trợ cho tăng trưởng giai đoạn cuối năm nay và giai đoạn sang năm. Thế nhưng mà cơ bản các dự án này đều dựa trên vốn và đất đai thôi, chứ cũng chưa thực hiện theo mô hình tăng trưởng mới mà Trung ương vừa thông qua, dựa trên khoa học công nghệ.

“Ví dụ nông sản, không phải mỗi tỉnh lại đề xuất một bài toán khoa học công nghệ, mà với vai tròphát triển liên vùng, chúng ta đặt một đầu bài là hỗ trợ về khoa học công nghệ trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp mà có thể là tiêu thụ được cho thị trường trong nước và tiêu thụ được và có thể xuất khẩu được”, ông Phạm Đại Dương cho biết.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, rà soát lại kịch bản tăng trưởng cụ thể đến từng tháng, từng tuần, cho từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng dự án, từng nội dung, công việc; Giao nhiệm phải vụ rõ người, rõ việc; Lượng hóa chi tiết giá trị cần tăng thêm, nguồn bù đắp, kiểm đếm từng ngày, tổng hợp từng tuần để kịp thời xử lý phương án bù đắp; Thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải kiểm soát tốt lạm phát.

“Kết hợp các động lực tăng trưởng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của từng địa phương gắn với sự phát triển chung của cả vùng. Tôi vì vùng, vùng vì cả nước, cả nước vì vùng; Gắn động lực tăng trưởng truyền thống với cả các động lực tăng trưởng mới để tạo ra tăng trưởng xanh; thúc đẩy trong một số những lĩnh vực mà có lợi thế, nhất là về công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp văn hóa... Có thể tính toán xây dựng một đề án chung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du, miền núi phía Bắc”, theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương trong vùng xử lý và tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Đây là nguồn lực cần thiết để đưa vào nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng nếu được tháo gỡ nhanh; thúc đẩy lợi thế riêng của từng địa phương, biến tiềm năng thành doanh thu và giá trị gia tăng; Từ nay đến cuối năm, hoàn thành xong thủ tục các nguồn vốn ODA, chương trình mục tiêu; Tập trung thúc đẩy 9 dự án trọng điểm liên vùng, dự án trọng điểm quốc gia về cao tốc. Kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân ngay để tạo động lực tăng trưởng. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặc biệt là kịch bản tăng trưởng năm 2027 gắn với giai đoạn 2027–2030.