Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Văn hóa là động lực phát triển đất nước

Chiều 22/10, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, văn hóa không chỉ là sức mạnh mềm mà còn góp phần tăng cường gắn kết giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và tạo động lực phát triển.

Các ý kiến tại phiên họp nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực, phát huy nguồn lực trong nước và quốc tế, đưa các hoạt động đối ngoại văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì phiên họp

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Bộ sẽ lựa chọn một số di sản phù hợp để số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng nội dung đa ngôn ngữ, phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục, du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Theo Bộ trưởng, nguồn dữ liệu chính xác, có kiểm chứng và độ tin cậy cao sẽ giúp người dân, du khách quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận thông tin xác thực về đất nước, con người Việt Nam.

Cũng tại phiên họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề xuất thúc đẩy mở ngành "Việt Nam học" tại một số quốc gia, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học phát triển hợp tác quốc tế. Đồng thời, phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tôn vinh danh nhân lịch sử Việt Nam ở tầm quốc tế và thực hiện các chương trình hành động trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO...

Kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2027–2030. Đó là, rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách để nâng cao năng lực điều phối và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo.

Đặc biệt, năm 2027, Việt Nam đăng cai APEC. Đây là sự kiện lớn của quốc gia, đòi hỏi các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp, tham gia xây dựng nội dung chương trình và bảo đảm sự thống nhất trong trao đổi tại các diễn đàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận

Theo Phó Thủ tướng, văn hóa không chỉ là sức mạnh mềm mà còn góp phần tăng cường gắn kết giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và tạo động lực phát triển. Vì vậy, cần khai thác hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác quốc tế để lan tỏa giá trị văn hóa, tri thức và văn minh Việt Nam ra thế giới.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với các đề xuất về mở chương trình "Việt Nam học" ở nước ngoài, củng cố các thương hiệu văn hóa gắn với UNESCO, phát huy giá trị di sản và tôn vinh danh nhân Việt Nam ở tầm quốc tế... Đây là những hướng hợp tác cần được nghiên cứu, triển khai theo hướng tạo sức lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành. Nội dung truyền thông cần bảo đảm tính bao quát, liên thông giữa văn hóa, giáo dục, con người, y tế và phát triển nguồn nhân lực, thể hiện lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi riêng của từng ngành.