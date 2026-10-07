Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Tổng Giám đốc VAMED Engineering GmbH

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, trong gần 30 năm, Tập đoàn đã triển khai nguồn vốn ODA khoảng 158 triệu euro, thực hiện 10 dự án trọng điểm, góp phần nâng cấp trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và lò đốt chất thải y tế cho 25 cụm bệnh viện tuyến tỉnh. Những kết quả này là nền tảng để hai bên bước vào giai đoạn hợp tác mới với quy mô lớn hơn, tập trung vào công nghệ cốt lõi và những giá trị thiết thực đối với người dân Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

Về phía VAMED, ông César Louis-Philip Marseille khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tập đoàn tại Đông Nam Á. Trong 5 năm tới, tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ Euro vào Việt Nam và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án tín dụng ưu đãi, hợp tác công tư (PPP); cung cấp các sản phẩm y tế từ Áo và Đức cho các đối tác tại Việt Nam. Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Đây là mô hình mới, có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam.

Ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao ý tưởng tàu bệnh viện tại Phú Quốc của VAMED. Ý tưởng này cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Phó Thủ tướng lưu ý việc nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ phục vụ riêng APEC mà còn góp phần tăng cường năng lực y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá giải pháp tàu bệnh viện, làm rõ các vấn đề về tính khả thi, kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và những điều kiện cần thiết để triển khai; giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư đối với dự án.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi tiếp.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang thúc đẩy xã hội hóa y tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển dịch vụ y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, lấy người dân làm trung tâm và lấy phòng bệnh là chính. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cho các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ và trách nhiệm xã hội.