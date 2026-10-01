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Việt Nam đẩy mạnh phối hợp liên ngành, sẵn sàng cho Năm APEC 2027

Thứ Năm, 10:57, 01/10/2026
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VOV.VN - Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế đánh giá cao sự chuẩn bị sớm của Việt Nam cho Năm APEC 2027, đồng thời kỳ vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp vào định hình chương trình nghị sự, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, AI và tăng trưởng bền vững.

Sáng 1/10, tại hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” diễn ra trong hai ngày 1-2/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc đăng cai năm APEC 2027, một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng nhất nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc gia trên trường quốc tế.

Theo đó, công tác chuẩn bị được triển khai thông qua hệ thống phối hợp ba tầng nấc từ Trung ương đến địa phương và quốc tế, chú trọng vào việc huy động đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực hội nhập cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

viet nam day manh phoi hop lien nganh, san sang cho nam apec 2027 hinh anh 1
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội thảo chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Kinh nghiệm từ 2 lần đăng cai trước là nguồn lực quan trọng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, mỗi lần đăng cai APEC đều có sự khác biệt về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ vẫn rất cần thiết.

"Chúng tôi cũng đã có được sự phối hợp rất chặt chẽ với Ban Thư ký APEC quốc tế của các thành viên APEC. Họ rất kỳ vọng là Việt Nam một lần nữa thể hiện cái vai trò dẫn dắt và đánh giá Việt Nam là một thành viên có ảnh hưởng trong APEC và là một trong số ít các thành viên APEC được ba lần đăng cai APEC, chúng ta đã ba lần đăng cai năm APEC. Và họ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng là với sự chuẩn bị như vậy, với sự quyết tâm và với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các thành viên APEC thì Việt Nam sẽ bảo đảm một năm APEC thành công", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Tại hội thảo, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa đánh giá cao công tác chuẩn bị sớm của Việt Nam cho Năm APEC 2027, nhấn mạnh kinh nghiệm từ hai lần đăng cai 2006 và 2017. Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào định hình chương trình nghị sự APEC, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, AI, môi trường kinh doanh và tăng trưởng bền vững. Ban Thư ký APEC khẳng định sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Đáng chú ý, việc tham gia tổ chức APEC không chỉ nhằm bảo đảm một năm APEC thành công. Đây còn là cơ hội để đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực ngoại giao đa phương, kỹ năng hội nhập và kinh nghiệm phối hợp quốc tế, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với việc chuẩn bị sớm, xây dựng cơ chế phối hợp nhiều tầng và chú trọng đào tạo nhân lực, Việt Nam hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027, đồng thời phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác khu vực, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Giang Bùi/VOV.VN
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