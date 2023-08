Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại Đắk Lắk

Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk là vùng đất có văn hoá truyền thống đặc sắc, mảnh đất cách mạng anh hùng, phường có gần 20% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ê Đê. Phường An Lạc là điểm sáng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk. Phường đã xây dựng được các mô hình hoạt động hiệu quả theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở như: Mô hình “Camera an ninh”, “Tổ dân phố an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, “Phường không tiếng pháo”… góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu chứng kiến đại diện các buôn ký cam kết thực hiện mô hình “Buôn tôi tự quản”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng khi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ được tổ chức chu đáo, trang trọng với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk nói chung, phường An Lạc nói riêng, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ với những cách làm hay. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao lưu cùng bà con các dân tộc phường An Lạc.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thường xuyên hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân tham gia, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Với trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện hoàn cảnh của địa phương. Chú trọng xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đảm bảo các mô hình phải đi vào thực chất, có hiệu quả, hướng về cơ sở, gần gũi với nhân dân. Và chú ý kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại Ngày hội, Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho 3 tập thể, 12 cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà cho già làng tiêu biểu, người có uy tín phường An Lạc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc.

Cũng tại ngày hội, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho một tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho một tập thể, 2 cá nhân; Công an tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân của phường An Lạc vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau phần Lễ, đại biểu cùng đông đảo nhân dân phường An Lạc hòa mình vào phần hội của Ngày hội. Phần hội diễn với các hoạt động sôi nổi, vui nhộn, ý nghĩa như: múa xoang, nhảy sạp, giao lưu cồng chiêng và văn hóa, văn nghệ; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức các trò chơi dân gian, giải bóng chuyền nam, nữ; Diễn đàn Công an phường An Lạc lắng nghe ý kiến nhân dân; tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử.