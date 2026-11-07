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Quảng Ninh bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố

Thứ Bảy, 08:46, 07/11/2026
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VOV.VN - Quảng Ninh vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng UBND thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hà giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố; điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với các ông: Vũ Sơn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

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Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh trao quyết định cho tân Chánh Văn phòng UBND TP Quảng Ninh Hoàng Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, những nỗ lực và đóng góp của các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt toàn diện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt cần bắt nhịp ngay, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố trong bối cảnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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