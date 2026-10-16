Thúc đẩy hợp tác về giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời đạt vị trí hàng đầu về phát triển công nghệ số và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc kết hợp công nghệ số với các lĩnh vực phát triển.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường phát biểu khai mạc hội nghị

Theo ông Đinh Tiết Tường, Trung Quốc sẽ bám sát xu hướng nâng cấp công nghiệp, tiến bộ công nghệ và đổi mới quy trình sản xuất để thúc đẩy tích hợp sâu các công nghệ mới, trong đó có công nghệ số, vào giáo dục nghề nghiệp; đổi mới chương trình đào tạo và phương thức thực hành, đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh, giáo dục nghề nghiệp cần thích ứng tốt hơn với các ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh mới hình thành từ xu hướng phát triển thông minh hóa, xanh hóa và hội nhập.

Về hợp tác quốc tế, Phó Thủ tướng Trung Quốc đề xuất các nước đẩy nhanh ứng dụng AI và công nghệ số trong giảng dạy; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và tái chế tài nguyên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn cầu.

Ông cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ các quốc gia và khu vực kém phát triển, tạo điều kiện để nhiều người dân tiếp cận đào tạo kỹ năng nghề, nâng cao năng lực tìm việc làm và khởi nghiệp.

“Hợp tác giáo dục nghề nghiệp không chỉ giúp các nước giao lưu, lan tỏa kỹ năng, mà còn góp phần thắt chặt sự gắn kết giữa các dân tộc. Do đó, cần thúc đẩy chính quyền, cơ sở giáo dục, ngành nghề và doanh nghiệp thiết lập mối liên hệ rộng rãi; thông qua hợp tác giữa các trường và trao đổi giáo viên, tạo thêm nhiều cơ hội giao tiếp trực tiếp, làm sâu sắc giao lưu về giáo dục, khoa học công nghệ và nhân văn, qua đó tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa”, ông Đinh Tiết Tường nhấn mạnh.

Khách mời tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Talha cho biết, năm 2023 cứ 5 thanh niên trên thế giới thì có 1 người không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc không được đào tạo. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt kỹ năng đang ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp toàn cầu và trở thành yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng mục tiêu cốt lõi của giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp là mở rộng cơ hội cho mọi người. Giáo dục không chỉ giúp con người phát triển nhận thức mà còn phải trang bị năng lực giải quyết các yêu cầu thực tiễn; do đó, cần lấy học tập suốt đời làm nền tảng, hỗ trợ người lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV tại Bắc Kinh, ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cho biết Việt Nam đã tham gia Hội nghị Phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật thế giới từ năm 2024. Ông đánh giá hội nghị là sự kiện quan trọng đối với giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, trong đó có Việt Nam, tạo cơ hội để các nước tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Đề cập việc thích ứng với các ngành nghề mới và sự phát triển nhanh của AI, tự động hóa, kinh tế số, ông Đồng Văn Ngọc cho biết, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang chủ động phân tích xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ mới để điều chỉnh chương trình đào tạo.

“Chúng tôi đã nhanh chóng phân tích chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ứng dụng công nghệ mới trong thực tiễn để nhanh chóng điều chỉnh chương trình đào tạo. Vấn đề cốt lõi ở đây là phải đưa các công nghệ cũng như tiêu chuẩn của doanh nghiệp hiện nay vào chương trình đào tạo, từ đó xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn của công nghệ mà các doanh nghiệp đang sử dụng", ông Đồng Văn Ngọc cho biết.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2022, Hội nghị Phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật thế giới đã trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Hội nghị năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên toàn cầu, mở rộng cơ hội để người lao động nâng cao kỹ năng và cải thiện triển vọng nghề nghiệp.