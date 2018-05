Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp về Luật Công an nhân dân sửa đổi

Ngày 3/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8, để thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về Luật Công an nhân dân sửa đổi.

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng Ban soạn thảo nêu rõ: Việc ban hành Luật Công an nhân dân sửa đổi là cần thiết, cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…; sắp xếp tổ chức bộ máy Công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng…

Trong đó, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề trong tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; xây dựng Công an xã chuyên nghiệp; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an; cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an…

Báo cáo thẩm tra, đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc sửa đổi Luật Công an nhân dân nhằm kịp thời thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hồ sơ dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến…

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi là dự án Luật đặc biệt quan trọng có liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, vì vậy cần phải đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh lý các ý kiến đóng góp tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện để dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi kịp trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 tới đây./.

