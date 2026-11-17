Thái Nguyên đã xử lý 750/808 cơ sở nhà, đất dôi dư

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên vừa công khai kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Việc công khai được thực hiện theo Văn bản số 13832/UBND-KT ngày 31/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư. Đây cũng là nhiệm vụ triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026.

Theo số liệu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương cập nhật trên Phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, toàn tỉnh có tổng cộng 808 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải xử lý sau sắp xếp.

Đến thời điểm công bố ngày 16/11, Thái Nguyên đã hoàn thành xử lý, khai thác triệt để 750 cơ sở, đạt khoảng 92,8%. Còn 58 cơ sở chưa hoàn thành, chiếm khoảng 7,2% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư.

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Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh còn 35 cơ sở chưa xử lý

Đáng chú ý, trong số 58 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý, khai thác triệt để, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên có 35 cơ sở.

Bên cạnh đó, còn 15 xã, phường chưa hoàn thành xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, những địa phương có từ 2 cơ sở trở lên chưa hoàn thành gồm: Đại Phúc, Phan Đình Phùng, Võ Nhai, Chợ Mới và Ngân Sơn.

Kết quả trên cho thấy, mặc dù phần lớn cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, khai thác, song khối lượng còn lại vẫn tập trung đáng kể tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và một số địa phương.

Việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở còn tồn đọng có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.