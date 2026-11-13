Lâm Đồng cho thuê 177 cơ sở nhà, đất dôi dư, thu hơn 26 tỷ đồng

Tính đến ngày 11/11, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xử lý 983 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 177 cơ sở đã hoàn tất thủ tục, ký hợp đồng cho thuê, thu hơn 26 tỷ đồng. Cụ thể, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh ký hợp đồng cho thuê 62 cơ sở, thu hơn 16 tỷ đồng; UBND các xã, phường, đặc khu cho thuê 115 cơ sở, thu gần 10 tỷ đồng.

Lâm Đồng tích cực xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí tài sản công.

Ngoài ra, 806 cơ sở được bố trí, bàn giao phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu công cộng. Trong đó, 19 cơ sở phục vụ y tế, 59 cơ sở phục vụ giáo dục, 132 cơ sở làm trụ sở làm việc; 213 cơ sở tạm giao phục vụ quốc phòng, an ninh.

Có 333 cơ sở được giao cho chính quyền cấp xã chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng, văn hóa, thể thao; 50 cơ sở đã thanh lý tài sản, bàn giao đất cho chính quyền cấp xã quản lý.

Ngoài ra, 806 cơ sở được bố trí, bàn giao phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu công cộng. Trong đó, 19 cơ sở phục vụ y tế, 59 cơ sở phục vụ giáo dục, 132 cơ sở làm trụ sở làm việc; 213 cơ sở tạm giao phục vụ quốc phòng, an ninh.

Có 333 cơ sở được giao cho chính quyền cấp xã chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng, văn hóa, thể thao.