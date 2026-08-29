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Đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh

Thứ Bảy, 15:29, 29/08/2026
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VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 483-QĐ/TW ngày 27/8/2026 đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Theo Quyết định số 483-QĐ/TW, căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; căn cứ Nghị quyết số 39/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh; xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở nguyên trạng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức của cấp ủy gắn với tên loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh được đổi thành thành phố Bắc Ninh để hoạt động tương ứng.

Đảng bộ thành phố Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 20/9/2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiến Dũng/VOV.VN
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