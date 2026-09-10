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Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ Năm, 19:11, 10/09/2026
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VOV.VN - Chiều 10/9, tại Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn, công bố, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần chú trọng công tác đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 và chủ động tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị.

thong qua du thao ket qua kiem tra, giam sat doi voi ban thuong vu tinh uy lang son hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần chú trọng công tác đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ bản được thực hiện đúng quy định của Đảng. Việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị được thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ từng bước được tăng cường. Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ được quan tâm triển khai và bước đầu phát huy hiệu quả...

Tuy vậy, một số cấp ủy cấp xã chậm cụ thể hóa hoặc ban hành quy định chưa đúng phân cấp. Chất lượng xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự gắn chặt với yêu cầu vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác đánh giá cán bộ, nhất là ở cấp xã chưa thực chất, tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn cao.

Danh mục nhiệm vụ, sản phẩm phục vụ đánh giá theo KPI chưa được phê duyệt kịp thời. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp còn chậm.

Từ thực tế trên, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác cán bộ; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; duy trì việc cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các quy định của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy ưu điểm, kết quả đạt được trong phân cấp quản lý cán bộ, bố trí cán bộ không là người địa phương; thẩm định tiêu chuẩn chính trị, thực hiện chế độ, chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức học tập nghị quyết trên nền tảng số và tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần chú trọng công tác đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

thong qua du thao ket qua kiem tra, giam sat doi voi ban thuong vu tinh uy lang son hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần chú trọng công tác đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay có rất nhiều nhiệm vụ mới, việc khó, do đó công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng hai con số đưa đất nước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoài việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, Lạng Sơn phải xây dựng, hình thành đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần nghiên cứu, có những quyết sách mạnh hơn trong công tác cán bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đúng năng lực, sở trường cán bộ, làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng công tác bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy đổi mới vì lợi ích và sự phát triển chung; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn chỉ ra; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành từng nội dung. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tự rà soát, khắc phục những hạn chế tương tự, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

thong qua du thao ket qua kiem tra, giam sat doi voi ban thuong vu tinh uy lang son hinh anh 3
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cho biết, thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trước hết là đánh giá đúng cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn. Tỉnh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Lạng Sơn tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; bảo đảm cấp nào được giao nhiệm vụ, thẩm quyền thì phải có đủ cán bộ, nguồn lực và điều kiện thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả công việc.

 

Vũ Văn Đạt/TTXVN
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