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Đà Nẵng phát huy vai trò của già làng khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Tư, 16:32, 07/10/2026
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VOV.VN - Trong lộ trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, thành phố Đà Nẵng xác định đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín là cầu nối cốt lõi tại cơ sở.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy trí trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong lộ trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, thành phố Đà Nẵng xác định đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín là cầu nối cốt lõi tại cơ sở. Lực lượng nòng cốt này trực tiếp vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy làm kinh tế, hiến đất mở đường, xóa bỏ hủ tục và bám sát mục tiêu giảm nghèo đa chiều của thành phố.

Da nang phat huy vai tro cua gia lang khi thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 1
Trung tâm xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, các xã vùng cao phía Tây thành phố Đà Nẵng đang có những chuyển biến rõ nét về cả diện mạo hạ tầng lẫn sinh kế của người dân. Điểm tựa cho những đổi thay này, bên cạnh dòng vốn ngân sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia còn có "tiếng nói" của những già làng Cơ Tu. Tại các bản làng, khi chính quyền triển khai dự án đầu tư công, chính các già làng là những người đầu tiên đi từng nhà, gõ từng cửa để thông suốt tư tưởng cho bà con.

Già làng Doãn Phú, ở Làng Rô, xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng kể, với vai trò là người có uy tín, ông phối hợp với cán bộ thôn, Ủy ban MTQVN xã vận động nhân dân hiến đất làm đường, chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: “Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Thứ hai là tuyên truyền cho những người già chưa hiểu về pháp luật, chính sách mới phải vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với cán bộ thôn tuyên truyền về luật đất đai. Hiện nay tại địa phương không còn mất đoàn kết như ngày xưa nữa, các cặp vợ chồng trong thôn đều đầm ấm. Hầu hết chỉ sinh 2 con chứ không sinh con thứ 3”.

Da nang phat huy vai tro cua gia lang khi thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 2
Già làng người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số TP Đà Nẵng là lực lượng nòng cốt trong truyền thông chính sách.

Hiện nay, các già làng, trưởng bản tại Đà Nẵng là hạt nhân dẫn dắt người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Già làng Zơ Râm Năng, ở xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, ông vào đảng năm 1982, sinh hoạt tại địa phương. Ông ý thức được phải tự lực, tự cường vươn lên làm giàu, gương mẫu trong cuộc sống. Nhiều năm liền, ông là đảng viên tiêu biểu của địa phương. Điều tâm đắc nhất của già làng Zơ Râm Năng là làm sao văn hóa của đồng bào Cơ Tu không phai nhạt trong lớp trẻ. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, ông Zơ Râm Năng luôn quan tâm nhắc nhở lớp trẻ giữ gìn văn hóa của người Cơ Tu.

“Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về truyền thống của người Cơ Tu. Truyền thống của người Cơ Tu có Lễ mừng lúa mới, xây dựng nhà Gươl, múa Tung tâng da dá. Tuyên truyền, vận động trong tộc họ, sau đó là trong cộng đồng phải nắm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân”, già làng Zơ Râm Năng nói.

Bên cạnh câu chuyện sinh kế, bảo tồn văn hóa, các già làng còn đảm nhận vai trò "hạt nhân số", cùng đoàn thanh niên đi từng ngõ, hướng dẫn người lớn tuổi cài đặt app, tích hợp sổ sức khỏe điện tử và tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Da nang phat huy vai tro cua gia lang khi thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 3
Đường về thôn Nước Lang, xã Phước Sơn, TP Đà Nẵng.

Bà Zơ râm Thị Hai, Bí thư Đảng ủy xã biên giới Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng cho biết, cả xã trước đây có 16 thôn với 16 già làng, người có uy tín. Từ ngày 1/7/2026, sau khi sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, xã Đắc Pring còn 8 thôn nhưng xã vẫn giữ lại 16 già làng, thường xuyên cập nhật kiến thức, tập huấn cho họ những điểm mới của chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia, năm nay, xã Đắc Pring đang triển khai các mô hình phát triển cây trồng, con vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Đó là mô hình nuôi hưu sao, nuôi dê và heo cỏ; trồng cây bưởi da xanh.

Bà Zơ râm Thị Hai cho biết: “Lãnh đạo xã xác định, đội ngũ già làng trưởng bản là nòng cốt thực hiện các mô hình này. Vì kinh nghiệm của họ đã có rồi nên mình cần phải huy động và làm chỗ dựa vững chắc cho việc xây dựng văn hóa của người đồng bào trên biên giới trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cho nên, các cuộc họp, các chương trình đều có mời già làng, người có uy tín dự để họ nắm, họ nghe các nội dung để về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”.

Thời gian qua, đội ngũ này đã trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở trong việc vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cũng như đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Việc thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức giúp người có uy tín phát huy tốt vai trò vận động bà con tuân thủ pháp luật, thay đổi tư duy, tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Da nang phat huy vai tro cua gia lang khi thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 4
Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây TP Đà Nẵng được đầu tư khang trang.

Ông Ông Văn Kiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để các già làng tiếp tục là chỗ dựa của địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: “Trong thời gian qua, khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì vai trò của già làng, người có uy tín rất quan trọng. Những tiếng nói của họ để triển khai tất cả các chương trình này trên địa bàn. Xã cũng tiếp tục phát huy vai trò của những người này trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện có hiệu quả chương trình  mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Hùng Sơn”.

Giữa dòng chảy hiện đại hóa và số hóa dịch vụ nông thôn, tiếng nói của những già làng, người uy tín giữa bản làng xa xôi vẫn là điểm tựa vững chắc, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của miền núi Đà Nẵng.

“Thành ủy Đà Nẵng xác định đây là việc cần làm, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo rất quyết liệt trong việc tuyên truyền vận động, góp phần làm thay đổi nhận thức trong bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Nhất là lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

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Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội phê duyệt. Từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp với các dòng tín dụng chính thức, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ.

PV/VOV-Miền Trung
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