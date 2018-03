Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố Hội An ​

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, sau 10 năm thành lập, Thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu thu nhập của thành phố tiếp tục chuyển dịch mạnh với nhóm ngành du lịch- dịch vụ- thương mại giữ vai trò chủ đạo với 70% giá trị sản xuất của thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố Hội An (2008 -2018).

Năm ngoái, Hội An thu hút hơn 3,2 triệu lượt du khách, tăng gần 200% so với 10 năm trước. Hội An luôn trong tốp đầu về điểm đến du lịch hấp dẫn trong các kết quả bình chọn của du khách thế giới.

Cùng với phát triển du lịch đã khuyến khích các hoạt động sản xuất khác góp phần xuất khẩu tại chỗ như phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp sinh thái phục vụ du lịch… Thu ngân sách của Thành phố tăng bình quân trên 20%/năm, đạt 1.500 tỷ đồng vào năm ngoái; thu nhập đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm. Người dân Hội An đã biết phát huy giá trị nhân văn, giá trị thiên nhiên của quê hương để làm giàu cho chính mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng vui mừng trước sự thay đổi hàng ngày của đô thị cổ, thành phố du lịch nổi tiếng Hội An và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An đạt được trong 10 năm qua.

Hội An luôn là điểm đến lý tưởng trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với sự phát triển của Hội An, các khu vực vùng ven, biển đảo phát triển sôi động, nhất là phát triển du lịch, dịch vụ trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên sinh thái, nhân văn của làng nghề truyền thống.

Công tác chăm lo, giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của khu phố cổ Hội An và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm được quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Thủ tướng cho rằng, Hội An tiếp tục được bè bạn gần xa yêu mến, thương hiệu du lịch Hội An ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới. Với tình cảm dành cho Hội An, Thủ tướng tặng nhân dân Hội An hai câu thơ: Hôm nay về lại Hội An, Tình người tình đất ngập tràn trong tim.

Thủ tướng cho rằng, nhiều năm qua, chúng ta đã xác định mục tiêu xây dựng Hội an trở thành một Thành phố sinh thái văn hóa du lịch. Chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình mục tiêu đó như thế nào khi định hướng đã rõ, nhưng thực tiễn luôn biến động. Hội An phải gắn không gian văn hóa tĩnh lặng với một sinh lực mạnh mẽ để phát triển du lịch bền vững hơn. Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ tâm tình về phát triển Hội An.

“Hội An phải phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới. Với tiềm năng, lợi thế và uy tín, thương hiệu Hội An, một điểm đến hấp dẫn trong tam giác di sản văn hóa thế giới Huế-Hội An-Mỹ Sơn, với sự thuận lợi về giao thông, cả đường bộ, đường sông, đường biển; cùng với truyền thống mở cửa và khả năng chủ động hội nhập sâu rộng được tích lũy, được kế thừa suốt chiều dài lịch sử, Thành phố Hội An hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội để bứt phá vươn lên mạnh mẽ hơn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng một yêu cầu đặt ra cho Hội An là vừa kế thừa có chọn lọc những tinh hoa, trí thức, tinh thần cách mạng, kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời phải nắm được lợi thế, thời cơ, đề ra những phương hướng nhiệm vụ phát triển, xác định nguồn lực để thúc đẩy Hội An trở thành một đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch, năng động, giàu bản sắc, hiện đại và bền vững trong thời kỳ mới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Hội An giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với gìn giữ bảo vệ môi trường, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó là tiếp tục xác định nguồn tài nguyên di sản, tài nguyên sinh thái là động lực phát triển của địa phương.

Trong cơ cấu kinh tế của Hội An, nhóm ngành du lịch dịch vụ, thương mại giữ vai trò chủ lực. Phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch, khai thác lợi thế các làng nghề, di tích phố cổ, sinh thái và cộng đồng để mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này./.

