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Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thứ Sáu, 15:42, 25/09/2026
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VOV.VN - Tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

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Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Công Luận)

Ông Nguyễn Thế Mạnh từng kinh qua các vị trí công tác như Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng thời, tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Ông Vương Quốc Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (21/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng Phú/VOV.VN
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