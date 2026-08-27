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Thủ tướng tiếp đại sứ, đại biện các nước ASEAN đến chào xã giao

Thứ Năm, 20:03, 27/08/2026
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VOV.VN - Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ, đại biện các nước ASEAN chào xã giao.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đại sứ, đại biện và các đại sứ quán trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN; khẳng định tiếp tục cùng các lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, khu vực khác.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng, khu vực cũng như coi trọng vai trò, vị trí của ASEAN trong triển khai chính sách đối ngoại; cam kết tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp chủ động, thực chất hơn nữa cho hợp tác ASEAN. Thủ tướng chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 đã nỗ lực giữ vững đoàn kết, củng cố hợp tác ASEAN thời gian qua. 

Trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao..., Thủ tướng đề nghị các đại sứ, đại biện tiếp tục đóng góp thực chất cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN thời gian tới.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu

Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường duy trì đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong các cấu trúc và các phương cách, chuẩn mực ASEAN như kiên trì tham vấn, đối thoại, thống nhất trong đa dạng; tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, đa dạng hoá hình thức, quan hệ hợp tác, tiếp tục giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển.

Đề nghị ASEAN nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại - đầu tư nội khối, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối trong các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng, năng lượng...; nâng cao sức mạnh, năng lực tự cường và khả năng chống chịu tập thể; củng cố quan hệ truyền thống, thúc đẩy giao lưu nhân dân, gắn kết; việc xây dựng Cộng đồng ASEAN cần tiếp tục bao trùm và bền vững, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cho mọi chính sách, hoạt động hợp tác.

Thay mặt các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh, việc triển khai quan hệ đối ngoại của Việt Nam với tất cả các nước ASEAN thời gian qua đạt nhiều bước tiến tích cực, thực chất, nhất là chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore, Philippines và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La. Các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả; hợp tác trên kênh Nghị viện ngày càng thực chất.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại sứ, đại biện các nước ASEAN

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong dẫn dắt hợp tác trong khu vực, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, Đại sứ Philippines chúc mừng những nỗ lực của Việt Nam trong duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045; cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư nội khối ASEAN; đề nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, dự án đầu tư giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Đại sứ Philippines khẳng định các nước ASEAN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống người dân.

Lại Hoa/VOV
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