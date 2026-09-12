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TP.HCM đề xuất mỗi sở có 6 phó giám đốc

Thứ Bảy, 16:09, 12/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định khung số lượng cấp phó, trong đó mỗi sở được bố trí bình quân 6 phó giám đốc, mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã bình quân 3 cấp phó.

Mỗi sở bình quân 6 phó giám đốc

Cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM đang được đề xuất quy định theo quy mô tổ chức và số lượng biên chế. UBND TP.HCM hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo quyết định quy định khung số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Theo dự thảo, số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 6 người/sở. Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND Thành phố.

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Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng sở. (ảnh minh họa)

Đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phòng có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10 đến 14 biên chế được bố trí không quá 2 phó; từ 15 đến 19 biên chế không quá 3 phó; từ 20 đến 29 biên chế không quá 4 phó.

Phòng có từ 30 biên chế công chức trở lên, cứ thêm 10 biên chế được bố trí thêm 1 phó trưởng phòng nhưng tối đa không quá 6 người. Số lượng phó chánh văn phòng sở cũng được xác định theo nguyên tắc này.

Đối với chi cục thuộc sở, đơn vị có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí 2 phó chi cục trưởng. Chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng trở lên được bố trí không quá 3 phó chi cục trưởng.

Các phòng thuộc chi cục và đơn vị tương đương thuộc sở được bố trí cấp phó căn cứ số lượng biên chế, tương tự phòng chuyên môn thuộc sở.

Phòng cấp xã bình quân 3 cấp phó

Theo dự thảo, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 3 cấp phó/phòng. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định số lượng cụ thể tại từng phòng chuyên môn.

Dự thảo cũng quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa thẩm quyền của UBND Thành phố theo điểm d, khoản 2, Điều 6 Luật Phát triển đô thị; đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy trong thực tiễn của Thành phố.

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Thời gian nhận  góp ý là từ 11 – 21/9 (ảnh minh họa)

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể góp ý dự thảo có thể gửi về Sở Nội vụ tại số 159 Pasteur, phường Xuân Hòa; điện thoại: 02743.828.946; email: htmlinh.snv@tphcm.gov.vn hoặc thongtintphcm@tphcm.gov.vn.

Thời gian nhận  góp ý là từ 11 - 21/9.

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